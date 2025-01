Prima Categoria, Sciarbo&Cogo in crisi di risultati ma Bardini Caviglia non demorde: “La squadra è competitiva per la salvezza”

Cogoleto. Delusione e consapevolezza. Domenica pomeriggio, presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure, Savona e Sciarbo&Cogo si sono sfidate in occasione di una delle gare valevoli per la sedicesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Il match, una gara che all’equilibrio del primo tempo ha alternato una seconda frazione in cui i biancoblù hanno saputo mettere in mostra la propria superiorità, è terminato con il risultato di 3 a 0 in favore degli Striscioni.

Al termine della partita ad intervenire per conto dei gialloblù è stato Lorenzo Caviglia Bardini, dirigente dello Sciarbo&Cogo il quale ha esordito dichiarando: “Volevamo fare una partita gagliarda e dimostrare che potevamo tenere il campo contro il Savona, una squadra fortissima che merita la posizione di classifica che occupa. Noi abbiamo fatto la prestazione che era necessario mostrare nel primo tempo, poi due episodi ci sono girati storti. Nei campionati gli episodi fanno il 50%. Noi dobbiamo lavorare per non commettere questo tipo di errori. Il Savona merita sicuramente la vittoria, ma noi ci abbiamo messo del nostro”.

“Purtroppo abbiamo dei limiti mentali – ha proseguito l’intervistato – perchè la squadra a nostro parere è competitiva per ottenere l’obiettivo sperato che è la salvezza. Ora abbiamo tutto un girone di ritorno per dimostrarlo, del resto il girone di andata nonostante tutto lo abbiamo concluso attaccati al treno. I ragazzi devono solo recuperare fiducia in loro stessi sapendo che da questi primi 40 minuti con il Savona si può ripartire per cercare di mettere in campo l’agonismo e l’abnegazione che si sono visti. Questo è quello che dobbiamo fare, dobbiamo giocarcela con tutti e dobbiamo lavorare molto sulla fase difensiva. Comunque siamo fiduciosi che si potrà svoltare da questo punto di vista, tutto passa dalla mentalità che bisognerà mettere in campo guadagnando un po’ di fiducia”.

Infine Caviglia Bardini ha concluso il proprio intervento parlando delle difficoltà riscontrate dalla squadra a causa dell’alluvione che a ottobre ha colpito pesantemente l’entroterra, il levante savonese e il genovesato: “Purtroppo noi abbiamo delle difficoltà evidenti dal punto di vista logistico. A Cogoleto il campo ha avuto dei problemi legati all’alluvione di qualche mese fa. Giochiamo in casa ad Arenzano e il campo è molto diverso rispetto a quello dove ci alleniamo in settimana, ma questo non dev’essere un alibi. Sicuramente ci è mancato il campo di casa di Cogoleto dove abbiamo fatto due risultati molto buoni nel girone di andata, ora però dobbiamo fare in modo che sia il ‘Gambino’ a diventare un fortino. Le squadre in lotta con noi che dovranno venire ad Arenzano aspettandosi di trovare una squadra pronta ad affrontarle a viso aperto per cercare di portare a casa il risultato”.