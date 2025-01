Prima Categoria, Savona: il 2025 sarà l’anno della svolta definitiva? Il calendario propone immediatamente due match da non sbagliare

Savona. Un nuovo inizio con la volontà di continuare a sognare in grande. La stagione 2023/2024 è stata l’annata della rinascita e della consolidamento per il Savona, sodalizio il quale ha ritrovato vigoria grazie alla rifondazione avvenuta nella primavera del 2023 sotto la denominazione di Città di Savona.

Tuttavia, se lo scorso anno la mancata vittoria del campionato (ed il successivo percorso gravemente insufficiente ai playoff regionali dopo l’ottima vittoria della fase dedicata al proprio raggruppamento) era giustificabile considerando il solo anno di attività della nuova società, ora gli stessi dirigenti biancoblù sono consapevoli del fatto che i tifosi per il 2025 si aspettano il definitivo salto di qualità.

In tal senso il calendario potrebbe permettere ai supporter di ricevere immediatamente delle indicazioni precise: le prossime due partite infatti il Savona si troverà ad affrontare Campese e Olimpic, due formazioni tra le più attrezzate del girone “B” del campionato di Prima Categoria. Vincere entrambe le sfide permetterebbe agli Striscioni di lanciare un messaggio deciso alle dirette concorrenti per la promozione diretta, mentre perdere o pareggiare tornerebbe a far insidiare nell’ambiente dubbi e interrogativi apparentemente superati.

Gli ultimi risultati sorridono al Savona: da quando mister Emanuele Cola si è insediato sulla panchina biancoblù, il Vecchio Delfino ha perso e pareggiato in una sola occasione (all’esordio casalingo contro l’Old Boys Rensen) vincendo le restanti sei partite (che diventano sette considerando anche l’affermazione ottenuta in Coppa Liguria contro la Campese).

Ora all’orizzonte si presenta una delle più classiche delle “prove del 9”. La squadra dovrà mostrare i propri progressi contro due squadre di livello che al momento la precedono in classifica, un modo per spiccare il definitivo salto di qualità in vista di un girone di ritorno che si preannuncia rovente.

Nel frattempo nel pomeriggio è ripartito il girone “B” del campionato di Prima Categoria con una prima sorpresa: il Pegli Lido infatti ha fermato sul risultato di 1-1 il Multedo nel derby, questo mentre il Quiliano&Valleggia ha rimediato la settima sconfitta stagionale in trasferta contro la Rossiglionese. Old Boys Rensen 0-1 Vecchiaudace Campomorone e Vadese 2-4 Bolzanetese Virtus gli altri risultati delle gare andate in scena nel pomeriggio.

È ancora in corso di svolgimento invece Spotornese-Olimpic, match per il momento che vede gli avversari genovesi imporsi nei confronti dei biancocelesti con il risultato di 2 a 3.

Di seguito la classifica provvisoria del girone “B” del campionato di Prima Categoria: Olimpic 35*, Multedo 32, Campese 29, Savona 28, Masone e Bolzanetese 25, Speranza 19, Rossiglionese 18, Old Boys Rensen e Pegli Lido 17, Vecchiaudace Campomorone 13, Quiliano&Valleggia 11, Spotornese 10*, Vadese 9, Sciarbo&Cogo 8, Letimbro 5 (le squadre evidenziate in grassetto hanno disputato una gara in più, mentre quelle con accanto l’asterisco non hanno ancora concluso le proprie sfide).