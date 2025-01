Prima Categoria, Mallare in difficoltà ma mister Fiori non demorde: “Trend negativo ma proveremo a salvarci fino all’ultimo”

Mallare. Un tunnel profondissimo da cui si fatica ad intravedere la luce. Domenica pomeriggio sono tornate in campo gran parte delle squadre componenti il panorama calcistico locale. Tra di esse, in occasione di uno dei match valevoli per la quattordicesima giornata del campionato di Prima Categoria, ad affrontarsi in occasione di uno dei derby valligiani proposti dagli abbinamenti del girone “A” sono state Mallare e Altarese.

La partita, un incontro in cui entrambe le squadre hanno dato il massimo per conquistare l’intera posta in palio, è terminata con il risultato di 0 a 1 in favore della formazione ospite. Per il Mallare dunque è arrivata l’ennesima sconfitta stagionale, la tredicesima in quattordici gare disputate. L’unico match in cui i Lupi sono riusciti ad imporsi, per il momento, resta dunque quello disputato tra le mura amiche contro il Borgio Verezzi.

Al termine del derby perso contro l’Altarese ad intervenire è stato Marco Fiori, tecnico della squadra il quale ha esordito dichiarando: “Sicuramente oggi non ha funzionato il risultato perchè a mio parere abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra molto forte. Direi che specialmente nel primo tempo non avremmo meritato lo svantaggio, abbiamo colpito due pali e il loro portiere ha fatto una grande parata. Siamo andati sotto di un gol, ma sicuramente non abbiamo demeritato”.

“Nel secondo tempo invece – ha proseguito l’intervistato – i nostri avversari hanno creato un paio di occasioni grosse, mentre noi all’ultimo secondo abbiamo avuto una chance enorme che non siamo riusciti a sfruttare. Ormai quest’anno il trend sembra essere negativo. Non riusciamo a uscire da questa situazione anche facendo delle prestazioni buone sotto il piano dell’impegno, della voglia e della grinta. Purtroppo non stiamo riuscendo ad uscire da questa spirale negativa. Mi dispiace per i ragazzi perchè sono sempre numerosi e si allenano bene in settimana”.

Nonostante un girone d’andata davvero complicato, nulla è ancora del tutto compromesso per il Mallare. La squadra di mister Fiori infatti avrà a disposizione un intero girone di ritorno per provare a riscattarsi: “Noi cerchiamo sempre di prepararci al meglio durante la settimana, il nostro è un gruppo che lavora molto volentieri. Purtroppo abbiamo avuto anche parecchi infortuni nell’ultimo mese e qualche squalifica di troppo. Domenica ad esempio andremo a giocare ad Albenga (contro la San Filippo Neri Yepp, ndr) e sicuramente ci mancheranno un paio di squalificati. Purtroppo come detto in precedenza non stiamo riuscendo ad uscire da questa spirale negativa. Noi tuttavia ci proveremo fino all’ultimo anche se sarà difficilissimo considerando l’attuale posizione di classifica”.