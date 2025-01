Prima Categoria, la Spotornese non decolla e la classifica preoccupa. Cosentino: “Tutti sulla graticola, contro il Savona proveremo a fare bella figura”

Spotorno. Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e una vittoria che manca dall’inizio di dicembre (era domenica 8 a Quiliano contro i biancorossoviola guidati da mister Gianluca Molinaro). È un momento particolarmente delicato quello che si sta trovando ad affrontare la Spotornese, formazione trasformata rispetto alle ultime stagioni e priva di molti senatori dopo gli addii estivi.

La classifica al momento non sorride ai biancazzurri, compagine che in caso di ulteriori passi falsi potrebbe pensare ad un qualche ribaltone per tentare di cambiare l’inerzia della stagione. Ad analizzare il periodo della Spotornese è stato il direttore sportivo del club Andrea Cosentino, il quale ha esordito dichiarando: “Domenica ovviamente scenderemo in campo consapevoli del fatto di essere bisognosi di fare punti”.

“In questo momento però – ha proseguito l’intervistato – fare punti contro il Savona sembra essere davvero molto difficile, soprattutto per squadre di bassa classifica come noi. Sarà una partita tostissima soprattutto perchè il Savona ha una squadra che penso potrebbe dire la sua persino in Eccellenza. Sono giustamente in testa alla classifica, noi proveremo a fare bella figura”.

La Spotornese al momento si trova in zona playout, ma il baratro rappresentato dall’ultimo posto in classifica (con il rischio di conseguente retrocessione diretta) dista soltanto due lunghezze: “Sapevamo che sarebbe una stata stagione difficile perchè in estate abbiamo perso giocatori importanti rinnovando molto la squadra. Ad essere onesti però, forse ai nastri di partenza a questo punto della stagione avremmo immaginato di avere 4/5 punti in più”.

“La percezione – ha continuato Cosentino -, già da quest’estate, era che il nostro girone fosse il più difficile rispetto all’altro raggruppamento (il girone ‘A’, ndr) perchè le squadre hanno tutte un ottimo livello, anche quelle che sono indietro. Quest’idea se possibile non solo si è rivelata azzeccata, ma è stata persino rafforzata: il livello del campionato a mio parere è molto più alto rispetto agli anni scorsi”.

In seguito il direttore sportivo ha risposto ad un quesito riguardante la guida tecnica della squadra: “Quando la classifica è complicata e quando le cose non vanno benissimo siamo tutti sulla graticola, dal direttore sportivo al mister fino ad arrivare ai giocatori. L’importante adesso è riuscire il prima possibile a fare dei punti per abbandonare la zona calda. Mi sento di aggiungere che un allenatore rischia sempre quando accetta di sedersi su una panchina, a volte pagando anche colpe che non sono sue. Noi però speriamo di poter andare avanti insieme”.

Sul possibile clima di domenica al “Ruffinengo”, nessun dubbio per Cosentino: “Ovviamente tra il nostro seguito e quello del Savona non può esserci un paragone, questo perchè i biancoblù possono contare su una tifoseria direttamente proporzionale al proprio blasone. La Spotornese ha un tifo incredibile, quella dei gruppi organizzati è una realtà bellissima esplosa negli ultimi anni in Prima Categoria. Per il Savona però i tifosi ci sono sempre stati, sia perchè è la squadra di una città capoluogo di provincia che perchè ha sempre militato in altre categorie. Domenica ci aspettiamo una cornice di pubblico bellissima e sono contento perchè è giusto che i ragazzi possano godersi momenti del genere”.

Infine il direttore sportivo della Spotornese ha terminato l’intervista svelando le ultime novità riguardanti il “Siccardi”, da sempre campo casalingo del sodalizio biancazzurro: “Qualcosa si sta muovendo ma lontano dai riflettori e credo che sia giusto così. Personalmente preferisco le certezze alle promesse, speriamo si possa arrivare ad una soluzione che possa fare contenti tutti. A livello personale mi auguro che le ruspe possano partire già da settembre, però mi rendo conto che non sia facile soprattutto quando c’è di mezzo la burocrazia”.