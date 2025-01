Prima Categoria, la Letimbro annuncia Baschirotto e Olmi

Una stagione in costante work in progress per la Letimbro, ripartita con fatica ma anche entusiasmo da zero nella scorsa primavera.

Come preventivato, l’inizio del campionato è stato complicato. Tante sconfitte non hanno però minato la tenacia della società che, seppur con margini di manovra economici strettissimi, mantiene come sempre la barra dritta e ora è nuovamente in corsa per mantenere la categoria.

Merito anche dell’effetto Bacigalupo. I gialloblù hanno conquistato sette dei nove punti stagionali proprio nello stadio savonese, battendo una big come il Masone e la diretta concorrente Sciarbo&Cogo. Domenica scorsa, la Vadese ha raggiunto il 2 a 2 solo a tempo quasi scaduto.

Oggi una sfida sulla carta proibitiva sul campo del Multedo. Mister Dario Roso potrà contare anche sul classe 1993 Emanuele Baschirotto (proveniente dal Borgio Verezzi) e sul 2001 Nicholas Olmi.

Nelle scorse settimane, era stata messa una pezza all’emergenza portieri con il ritorno del 1997 Edoardo Bianco e in difesa si è puntato sull’esperto difensore Daniele Dalpiaz, che ha tolto gli scarpini dal chiodo dopo l’esperienza come collaboratore di Fabrizio Monte al Savona.