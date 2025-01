Prima Categoria, il Savona si conferma capolista. Briano: “Sono contento di essermi nuovamente sbloccato, contro la Spotornese una vittoria importante”

Savona. Tre punti importanti. Domenica pomeriggio, presso il campo sportivo “Fiorenzo Ruffinengo”, il Savona guidata da mister Emanuele Cola ha affrontato la Spotornese in occasione di uno dei match valevoli per la diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Il match, una gara in cui i biancoblù hanno fatto la partita sbattendo a più riprese sul muro eretto dalla Spotornese, è terminato con il risultato di 0 a 1 in favore degli Striscioni.

Match winner e autentico mattatore della sfida è stato Andrea Briano, attaccante tornato al gol dopo un lungo periodo di astinenza. “Tenevo particolarmente a questa partita – ha svelato nel post-gara il classe 2000 – anche se, da un certo punto di vista, mi dispiace aver segnato proprio contro la Spotornese. Loro mi hanno sempre trattato bene (Briano è un ex giocatore del sodalizio biancazzurro, ndr) e sono come una famiglia per me, però sono contento di essermi sbloccato di nuovo. Mi serviva principalmente per un discorso di fiducia personale, oggi sono contento sia per la prestazione che per i tre punti”.

In seguito l’intervistato ha parlato del feeling instauratosi con i compagni di reparto: “Con i miei compagni mi trovo bene e mi sono sempre trovato bene. Devo dire che non posso fare altro se non spendere buone parole per tutti. Siamo molto bravi davanti, gioco con persone che hanno tanta qualità e questo mi aiuta tanto durante le partite”.

La vittoria contro la Spotornese, a differenza di altre, è stata piuttosto sofferta, un fattore reputato cruciale da Briano: “Penso che aver conquistato i tre punti oggi sia importantissimo perchè non è facile quando trovi squadre che si chiudono e ti aspettano. Gli spazi da sfruttare diventano pochi, quindi anche trovare le occasioni da gol non è semplice. Noi sappiamo di essere il Savona e dobbiamo vincere, ma ogni partita è a sè. Il calcio può sempre essere strano, non bisogna mai concedere niente e cercare di sfruttare al meglio le occasioni che arrivano”.

Infine l’attaccante dei biancoblù ha concluso il proprio intervento dichiarando: “Non è cambiato niente a livello di pressioni raggiungendo il primo posto. Tutti sanno che il nostro obiettivo è uno solo. Bisogna vincere perchè le altre squadre sono tutte attaccate. I risultati delle nostre inseguitrici non ci aiutano, ce le ritroviamo sempre a un punto di distanza. Il campionato è ancora lungo, speriamo di rendere ancora così perchè al momento stiamo andando alla grande”.