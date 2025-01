Prima Categoria. Cengio – Golfo Dianese LIVE: raccontata minuto per minuto

CENGIO – GOLFO DIANESE (1 – 1) 8′ Meta; 38′ F0lco

Ore 15:50 termina il primo tempo in pareggio

45′ Minniti assegna 1 minuto di recupero

42′ Ammonito Thevenet per un fallo a centro campo

38′ GOOOOL!!! Folco non sbaglia, spiazza il portiere e trova il pareggio

35′ Il direttore assegna un calcio di rigore per i rosso-blu, dovuto a un uscita scomposta di Pelle che trova la gamba dell’avversario e viene ammonito

28′ Fase del match in cui il Cengio sta creando più occasioni pericolose, mentre la squadra ospite continua a soffrire

23′ Zizzini serve Canaparo sulla destra che si accentra e cerca il doppio vantaggio, ma viene respinto

20′ Partita ancora apertissima che continua sullo stesso risultato, ma la squadra ospite sta provando a recuperare lo svantaggio creando diverse occasioni

15′ Punizione dai 20 metri per il Cengio, sulla palla si presenta Zizzini che tira alto sopra la traversa

8′ GOOOOL!!! La squadra di casa passa in vantaggio a seguito di una rimessa laterale servita a Spinardi che crossa rasoterra per Meta che spinge la palla in rete

2′ Subito pericolosa la Golfo Dianese che dopo una disattenzione del centrale di difesa avversario prova a siglare il vantaggio con un conclusione di Greco, ma Pelle respinge

Calcio d’inizio alle ore 15: 04

Giornata soleggiata, ore 15:00 al campo Pino Salvi il Cengio ospiterà la Golfo Dianese. Entrambe le squadre gioiscono per l’ottima posizione in classifica ottenuta fino ad oggi, che al momento permetterebbe l’accesso ai play-off. I granata allenati da mister Chiarlone si trovano in quinta posizione a -5 dalla vetta con una sola sconfitta subita a inizio stagione. Da allora solo risultati utili e proprio nella scorsa giornata sono riusciti a imporsi, per primi, contro il Camporosso. La Golfo Dianese, allenata da Vindigni, occupa il quarto posto. Anche loro con la maggior parte dei risultati utili, a eccezione di due sconfitte, cercheranno di accorciare le distanze dal primo posto nella speranza di potersi affidare ancora una volta ai goal di Greco, che con le sue 12 reti comanda la classifica marcatori a pari merito con Travella e Carparelli. Il match sarà diretto dal Sig. Minniti Giorgio di Genova.

CENGIO: Pelle, Gallesio, Negro, Gilardo, Thevenet, Baya, Meta, Freccero, Zizzini, Spinardi, Canaparo. A disposizione: Montano, Iriana, Volga, Rovere, Shaumba, Venturino, Seccafen.

Allenatore: Loris Chiarlone

GOLFO DIANESE: Cucuzza, Bertoli, Fazio, Calvini, Garibbo, Islahi, Lanteri, Favale, Greco, Folco, Messaoud. A disposizione: Sanango, Giorgini, Mrahi, Ceresi, Basso, Bruna, Feeix, Arrigo, Borri.

Allenatore: Vindigni Danilo