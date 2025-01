Prima Categoria “B”, il Savona cala il tris e sale in vetta: 3-0 biancoblù all’Olmo-Ferro

Risultato: Savona 3-0 Sciarbo&Cogo (35’ Rignanese, 46’ G. Piu, 61’ aut. Mancioli)



Termina 3-0 senza recupero la sfida. Il Savona non sbaglia, vince e vola al primo posto in classifica.

All’89’ Garbini subentra a un Colombo nervosissimo.

All’87’ il match, nonostante si avvii verso la conclusione, si innervosisce terribilmente a causa di qualche contrasto duro di troppo.

Al 78’ Briano scappa ancora sulla fascia andando andando a caccia della gioia personale, ma Volpe risponde presente sventando la minaccia.

Al 77’ prima Gaggero e poi Briano cercano il poker, ma lo Sciarbo&Cogo resiste.

Al 76’ mister Cola risponde inserendo Mata al posto di Apicella.

Al 75’ lo Sciarbo&Cogo sostituisce Mancioli per favorire l’ingresso di Bertola.

Al 70’ Fancellu rileva Salis: mister Cola opta per operare un’altra sostituzione.

Al 65’ arriva il primo cambio tra le file biancoblù con Rignanese che lascia il campo per favorire l’ingresso di Berruti.

Al 64’ Briano si incarica di calciare una punizione da posizione defilata sfiorando la traversa per centimetri.

Al 63’ Mancioli compie un fallo venendo sanzionato.

Al 61’ il Savona cala il tris. Cerchez calcia un corner stretto trovando la deviazione vincente di Mancioli: il difensore dello Sciarbo&Cogo sbaglia porta, è 3-0!

Al 55’ gli ospiti faticano a reagire mentre i locali continuano a spingere nel tentativo di arrotondare ulteriormente il punteggio.

Al 49’ cambia ancora la partita all’Olmo-Ferro: Vallarino, dopo essere stato sanzionato a causa di un’irregolarità, dice qualcosa di troppo al direttore di gara il quale sceglie di mandarlo sotto la doccia: Sciarbo&Cogo in dieci uomini, si complica ulteriormente la gara per gli uomini di mister Ferraro.

Al 46’ pronti, via e il Savona trova immediatamente il raddoppio. Briano imbecca Giacomo Piu il quale, con un pregevole piazzato, batte Volpe: è 2-0 Savona all’Olmo-Ferro!

Alle 16:03 prende il via la seconda frazione di gioco. Nessun cambio tra le file del Savona mentre lo Sciarbo&Cogo inserisce Patrone al posto di Mukaj.

Termina tuttavia 1-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo più complicato del previsto per il Savona, squadra che ha capitalizzato poco rispetto alle occasioni create. Buona prova fin qui invece dello Sciarbo&Cogo, formazione arcigna e ben messa in campo.

Il direttore di gara comanda 2 minuti di recupero.

Al 43’ è ancora il Savona a rendersi pericoloso proprio con Rignanese, ma il suo tentativo termina in spaccata termina alto.

Al 41’ Rignanese viene sanzionato per aver commesso un fallo all’altezza del cerchio di centrocampo.

Al 35’ si sblocca il match. Il Savona capitalizza la propria superiorità numerica grazie al solito Rignanese il quale, di prima intenzione, fredda Volpe con un gol da rapinatore d’area di rigore: è 1-0 biancoblù all’Olmo-Ferro!

Al 30’ Briano si incarica di calciare una punizione da posizione defilata con il suo tiro che assume una traiettoria insidiosissima scheggiando la traversa: altra occasione per il Savona, iniziano ad essere tante per i biancoblù.

Al 24’ il Savona dimostra di aver alzato i giri del motore disponendo di un’altro ottima chance con Piu che anticipa Voloe in uscita: pallone sul fondo, ma altro brivido per lo Sciarbo&Cogo.

Al 22’ Rignanese, imbeccato splendidamente da un compagno, semina il panico nel cuore dell’area di rigore avversaria calciando dopo una serie di finte: il pallone prima sbatte sul palo e poi viene allontanato, chance colossale per il Savona.

Al 20’ Incorvaia, servito splendidamente da Colombo, prova ad anticipare Volpe dando l’illusione ottica del gol: pallone sull’esterno della rete, prima grande occasione del match per i biancoblù.

Al 15’ lo Sciarbo&Cogo si rende estremamente pericoloso con uno sprint offensivo di Abdelfattah il quale viene murato sul più bello da Colombo: intervento decisivo per il difensore del Savona, buon momento per la formazione ospite.

Al 10’ biancoblù in campo con il consueto 3-4-3. Tante defezioni tra le file degli Striscioni, dove l’influenza l’ha fatta da padrone contagiando svariati giocatori a disposizione di mister Cola. Davanti, il trio è composto da Salis, Giacomo Piu e Rignanese. Sciarbo&Cogo a specchio in fase di possesso, mentre si copre con un 5-3-2 in fase di non possesso.

Al 5’ è il Savona a dimostrarsi maggiormente propositivo, ma lo Sciarbo&Cogo difende con ordine.

Alle ore 15:02 il direttore di gara comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

Savona: 1 Fois, 2 Gaggero, 3 Incorvaia, 4 Schirru, 5 Apicella (C), 6 Colombo, 7 Cerchez, 8 Briano, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 G. Piu.

A disposizione: 12 Bova, 13 Mata, 14 Garbini, 15 Fancellu, 16 Merica, 17 Berruti, 18 N. Piu, 19 Damonte, 20 Esposito.

Allenatore: Emanuele Cola.

Sciarbo&Cogo: 1 Volpe, 2 Sciandra, 3 Mancioli, 4 Diagne, 5 Mukaj, 6 Caroglio, 7 Vallarino (C), 8 Carta, 9 Caviglia, 10 Pizzolato, 11 Abdelfattah.

A disposizione: 12 Mannari, 13 M. Arcidiacono, 14 Bertola, 15 A. Arcidiacono, 16 Patrone, 17 Jallow, 18 Mazzella, 19 Corino, 20 Perrone.

Allenatore: Enrico Ferraro.

Arbitro del match è il signor Alessio Carrea della sezione di Genova.

Presentazione

Celle Ligure. Oggi pomeriggio presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” Savona e Sciarbo&Cogo si sfidano in occasione della sedicesima giornata del girone “B” del campionato di Prima Categoria. I biancoblù, galvanizzati dalla pesantissima vittoria sul campo dell’Olimpic, proveranno a ripetersi nella gara odierna per sfruttare al meglio i passi falsi di Multedo e Olimpic stesso: vincendo, gli Striscioni diventerebbero la capolista.