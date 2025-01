Prima Categoria “b”: mister Enrico Ferraro si è dimesso dallo Sciarbo&Cogo

Cambio in panchina per lo Sciarbo&Cogo. La società dell’estremo ponente genovese avrebbe ricevuto nella giornata di ieri le dimissioni di mister Enrico Ferraro.

Dimissioni accettate da parte del sodalizio gialloblù. Mancherebbe solo l’ufficialità ma salvo clamorosi colpi di scena non sarà l’ex tecnico del Quiliano&Valleggia nell’allenamento di questa sera.

Ferraro aveva preso il posto della coppia Iozzi-Lazzari. La squadra, rinnovata in estate, sta faticando molto in questa Prima Categoria tanto che al momento si trova all’ultimo posto in classifica.