Prima Categoria “B”, la Letimbro fa due su due al Bacigalupo e riapre la corsa salvezza: Sciarbo&Cogo battuto 1 a 0

Savona. Un fortino inespugnabile. Quando in estate è stata diffusa la notizia che la Letimbro avrebbe disputato le proprie partite casalinghe presso lo stadio “Valerio Bacigalupo”, sia lo staff tecnico che il presidente Vitiello sono stati chiari sulle potenzialità dell’impianto in ottica salvezza.

Alcune lungaggini burocratiche e la necessità di ripristinare la delimitazione del campo da gioco (oltre alla mancanza di una porta) hanno costretto i gialloblù ad attendere l’insediamento nella “nuova casa” fino a inizio dicembre (l’8 per la precisione, ndr) in una gara che da subito ha dato ragione al sodalizio originario del Santuario.

L’1 a 0 al Masone non è stata soltanto la prima vittoria stagionale del club, ma anche un’iniezione di fiducia decisiva per la squadra di mister Dario Roso che, da allora, ha completamente cambiato marcia. La società è stata brava nel saper cavalcare l’entusiasmo rinforzando ulteriormente la propria rosa in occasione della finestra dicembrina di calciomercato e, nella giornata di ieri, il Bacigalupo si è confermato un alleato decisivo per la rimonta salvezza della Letimbro.

I gialloblù infatti hanno superato lo Sciarbo&Cogo grazie ad un’autorete in zona Cesarini (1 a 0 il risultato finale, ndr), un epilogo che ha permesso a Diroccia e compagni di agganciare proprio il sodalizio avversario al penultimo posto tornando in piena corsa nella lotta per non retrocedere.

L’unica brutta notizia in casa Letimbro riguarda il fastidio accusato da Giacomo Calcagno, estremo difensore il quale si è reso assoluto protagonista in questa prima parte di stagione. A sostituirlo ci ha pensato un ottimo Marco Paonessa, new entry nel reparto portieri gialloblù dopo l’addio di Gabriele Siri (trasferitosi al Pallare).

Classe 2003, Paonessa ha militato per anni nel settore giovanile del Legino per poi passare a difendere i pali di Quiliano&Valleggia, Nolese ed Altarese (nel 2022).

Di seguito la formazione con cui è scesa in campo la squadra guidata da mister Dario Roso: 1 Calcagno, 2 Saturni, 3 Avalli, 4 Siri, 5 Dalpiaz, 6 Valle, 7 Aliu, 8 Vallarino (C), 9 Dotta, 10 Rebagliati, 11 Bardhi. A disposizione: 12 Paonessa, 13 Botta, 14 Caruso, 15 Sala, 16 Mordeglia, 17 Tienon, 18 Intili, 19 Pedrazzoli, 20 Velez.