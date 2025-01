Prima Categoria “B”, alla scoperta della capolista Olimpic. Berogno: “Siamo una squadra da battaglia, la nostra vera forza è il gruppo”

Genova Pra’. Passo dopo passo, un lungo cammino verso la vetta. Se programmazione e cura dei dettagli rubassero l’attenzione quanto un acquisto di spessore piuttosto che una fragorosa caduta o un periodo di crisi, probabilmente si parlerebbe più spesso di determinate società.

Tra queste figura sicuramente l’Olimpic, formazione rappresentante il quartiere di Genova Pra’ che da settimane occupa il primo posto in classifica nel girone “B” del campionato di Prima Categoria. Da pura outsider, la squadra allenata da Gianni Berogno partita dopo partita ha infatti conquistato lo status di “big” in un raggruppamento in cui, ai nastri di partenza, sembrava che a recitare il ruolo delle protagoniste sarebbero state Savona, Multedo, Campese e Masone.

Ordinata, determinata e pungente (oltre che cinica se necessario), la squadra genovese incarna la filosofia del suo allenatore che, dal lottare per la salvezza, ora sta facendo sognare un’intera piazza. “Noi tutti (società e giocatori in primis) – racconta Berogno intervistato da IVG – ci siamo detti che avremmo voluto fare di più. In estate abbiamo perso Gatto (Christian, ndr), ma nonostante ciò la dirigenza ha scelto insieme a me di investire su alcuni giocatori mirati”.

“Abbiamo sviluppato la consapevolezza di voler alzare il nostro livello – prosegue il tecnico dei biancorossoverdi – provando inoltre a valorizzare al massimo il lavoro del nostro settore giovanile, un vero e proprio fiore all’occhiello del genovesato. Se penso che l’anno scorso abbiamo chiuso il campionato a 33 punti mi vengono i brividi guardando ai nostri attuali 35. All’inizio della stagione, comprensibilmente, non venivamo nemmeno indicati tra le possibili outsider, ma ora siamo noi ad essere primi”.

La prossima partita dell’Olimpic sarà contro il Savona, praticamente una riedizione della celeberrima sfida tra Davide e Golia. Sul match, Berogno è stato chiaro: “Il Savona è una squadra che non ha punti deboli. 7/11 dell’attuale formazione titolare lo scorso anno giocavano in Promozione agli ordini di Monteforte, la loro colonna vertebrale è ben definita. Davanti poi possono contare su Giacomo Piu e Rignanese, tutte le loro partite dovrebbero finire con tre o quattro gol di scarto considerando i giocatori a disposizione”.

Come fare dunque a preparare un match definito dallo stesso allenatore dell’Olimpic proibitivo nonostante la classifica sembri raccontare altro? Idee chiarissime per l’intervistato: “Saremo la squadra da battaglia di sempre, ma stiamo preparando la partita dal basso. La nostra è una società che preferisce investire sul proprio settore giovanile piuttosto che dare rimborsi spese esagerati a singoli giocatori. Quella di sabato sarà la partita più importante della storia dell’Olimpic, motivo per cui stiamo cercando di chiamare a raccolta i ragazzi delle nostre squadre giovanili. Vorremmo che fosse una festa, non capita tutti gli anni di affrontare da capolista una delle società migliori in Liguria”.

Qual è quindi il segreto alla base dell’exploit del sodalizio genovese? Una società estremamente presente, un allenatore con i piedi per terra e che conosce a menadito la realtà biancogiallorossa (Berogno allena il club dalla stagione 2022/2023) e un mix ponderato tra esperienza e gioventù possono sembrare sicuramente delle ragioni più che convincenti, ma l’intervistato risponde così: “È sicuramente vero che qui mi trattano come un re e che negli anni ho sempre portato a casa gli obiettivi prefissati, ma la nostra vera forza è il gruppo. I miei ragazzi morirebbero in campo l’uno per l’altro, io credo che sia questa la vera essenza della Prima Categoria”.

Tra le possibili chiavi di lettura del match di sabato, sarebbe impossibile non citare due giocatori di assoluta esperienza volenterosi di ben figurare contro la propria ex squadra: il difensore Matteo Matarozzo (che tuttavia rischia di non essere convocabile a causa di un problema che lo ha tenuto ai box già in occasione dello scorso weekend) e il centrocampista Alessandro Rizzo (già autore di tre reti in campionato). “Hanno tanti campionati alle spalle, danno una grande mano”, spiega il loro allenatore che poi incalza: “Da noi tutti pensano al risultato finale e non a sè. L’amalgama che si è creata tra giovani e meno giovani ha dato vita ad un gruppo davvero speciale”.

Attenzione poi ad Alessio Pische, prodotto del settore giovanile del Savona (ha militato tra le file degli Allievi biancoblù nella stagione 2019-2020) che ha già raggiunto quota 8 marcature in campionato. Così Berogno: “Credo che ogni piccolo particolare pesi. Pische è un ragazzo di 20 anni, va coccolato ma bisogna anche saperlo motivare. Sicuramente riusciamo a farlo sentire importante”.

Infine l’allenatore ha concluso il proprio intervento svelando chi, a suo parere, potrebbe risultare decisivo sabato: “Dovessi fare un nome direi Varone. Nonostante viaggi verso i 43 anni Luca è un esempio per tutti i suoi compagni. Non ha mai saltato un allenamento, è sempre propositivo e, quando subentra, spesso le sue giocate individuali fanno la differenza. Rispetto a molti, lui fa completamente un altro sport”.

Il countdown è dunque iniziato, cresce l’attesa per il match che vedrà contrapporsi la capolista Olimpic con il Savona (attualmente terzo in classifica): il calcio d’inizio della sfida è programmato per sabato alle ore 14:30 presso il campo sportivo “Baciccia Ferrando”.