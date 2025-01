Prima “B”, Savona vs Campese LIVE: il posticipo che fa insidiare il secondo posto

SAVONA vs CAMPESE 1-0 (34′ Carro Gainza)

56′ Altro giallo tra le fila ospiti: è per Chiappori.

53′ La Campese non riesce ancora a rendersi fattivamente pericolosa dalle parti di Bova. Gli Striscioni rischiano e concedono poco e provare a trovare la rete del raddoppio con forti transizioni offensive.

49′ Primo giallo della partita: va a Musso, che interviene fallosamente su Carro Gainza con un intervento particolarmente deciso.

46′ Sembrava ancora un gol, invece altra illusione ottica! Questa volta è Niccolò Piu che con un tiro precisissimo da fuori area va di poco vicino al raddoppio. C’è stata una deviazione, brividi per la Campese.

Inizia il secondo tempo all’Olmo Ferro!

Secondo tempo

45′ Finisce senza recupero la prima frazione di gioco: il Savona conduce sulla Campese grazie alla rete di Carro Gainza.

40′ Campese che prova a buttarsi in avanti con il baricentro per tentare di riacciuffare il parziale, ma il Savona continua a tener bene il campo per poi essere pronto a ripartire con grande veemenza. Ma anche in fase di costruzione la squadra di Cola sta facendo un buon lavoro.

37′ Meazzi va giù in area ma per l’arbitro si prosegue, sul pallone si avventa Fedri con la difesa biancoblù a spazzare in corner. A fine azione i genovesi protestano per l’intervento precedente, ma è tutto regolare per il direttore di gara.

34′ Carro Gainza! Il Savona passa all’Olmo Ferro! Ingresso in area di Giacomo Piu che rientra e calcia verso la porta trovando il muro della difesa genovese. Sulla ribattuta da fuori area arriva il centrocampista biancoblù che batte in corsa Calizzano con un preciso rasoterra all’angolino destro.

32′ Savona continua a mantenere il possesso decisamente di più degli ospiti ma manca ancora il guizzo per trovare il vantaggio. Di certo mister Cola può essere soddisfatto dell’approccio dei suoi che, a parte qualche sbavatura, è positivo.

28′ Illusione del gol all’Olmo per il Savona! Il tiro di Schirru sembrava essere finito in rete, ma in realtà la palla finisce fuori di pochissimo.

27′ La corrente dei Piu funziona bene: altro bel cross di Giacomo con Niccolò vicino al gol da buona posizione ma la difesa genovese respinge in corner la sfera.

25′ Bel momento all’Olmo Ferro con il pubblico che fa parte un lungo applauso ed espone uno striscione di cordoglio per Apicella per la scomparsa della madre. Un gesto toccante del tifo biancoblù-

20′ Proteste del pubblico per un presunto fallo di mano di un difensore ospite in ribattuta ad una conclusione: per l’arbitro non c’è nulla.

18′ Bel cross di Niccolò per Giacomo Piu: colpo di testa alto sopra la traversa.

16′ Il Savona sbaglia ancora in impostazione e la Campese continua ad approfittarne: lanciato Fedri in area che poi non riesce a trovare ila precisione per mettere in mezzo la sfera in una situazione di assoluta superiorità.

13′ Ancora Campese: da fuori Aiello con un rasoterra forte ma che non trova lo specchio della porta. Genovesi sempre guardinghi in fase di non possesso, ma più in fiducia dalle ultime due occasioni.

12′ Occasionissima Campese! Sbaglia un pallone in manovra il Savona. Un pallone in orizzontale sul quale si avventa Meazzi e si dirige in porta: la conclusione, per fortuna degli Striscioni, finisce alta e il numero 7 genovese si dispera.

9′ Piu N avrebbe l’occasione per scattare verso la porta, ma l’arbitro segnala la sua posizione di fuorigioco. Bene il Savona in questa primissima parte di partita, con tanto dinamismo. Campese ordinata a cedere il possesso ai savonesi.

5′ Savona che tiene alto il proprio baricentro sin dall’inizio con l’intenzione di costruire con trame rapide ed estremamente dirette. Una di queste ha poi favorito la conclusione da fuori di Giacomo Piu, deviata in corner dall’estremo difensore ospite.

2′ Anche Criscuolo tenta il tiro dalla distanza: stesso esito del suo avversario.

1′ Carro Gainza prova subito la conclusione da fuori: palla alta sopra la traversa

Si parte all’Olmo Ferro!

Primo tempo

Savona: 1 Bova, 2 Gaggero, 6 Durante, 20 Berruti, 5 Garbini, 13 Colombo, 18 Signori, 8 Carro Gainza, 7 Piu G, 10 Salis, 11 Piu N. A diposizione: 12 Fois, 3 Mata, 15 Esposito, 16 Fancellu, 14 Rignanese, 9 Cherchez, 17 Incorvaia, 4 Schirru, 19 Damonte. Allenatore: Cola

Campese: 1 Calizzano, 2 Deri, 3 Chiappori, 4 Musso, 5 Ardinghi, 6 Oliveri, 7 Meazzi, 8 Morelli, 9 Fedri S, 10 Criscuolo, 11 Aiello. A disposizione: 12 Massone, 13 Arlia, 14 Cancilla, 15 Fedri C, 16 Piccardo, 17 Viotti, 18 Travo, 19 Cenname, 20 Nania. Allenatore: Esposito.

Celle Ligure. Con il pareggio del Multedo con il Pegli Lido, il Savona ora ha “la palla” per agguantare il secondo posto e mantenere la distanza ravvicinata con l’Olimpic in vetta. Tuttavia la partita di questa sera è tutt’altro che facile, ma un vero e proprio scontro diretto: all’Olmo Ferro c’è la Campese, un punto avanti ai biancoblù, per dare vita al big match della domenica sera per il campionato di Prima Categoria “B”.