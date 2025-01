Prima “B”, Quiliano&Valleggia vs Vadese LIVE: al Picasso è scontro salvezza

QUILIANO&VALLEGGIA vs VADESE 0-1 (33′ Bazzano)

Cerone respinge la palla messa in mezzo da corner da Grippo e Ucci fischia due volte: fine primo tempo, in vantaggio la Vadese con la rete di Bazzano.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Salvataggio in scivolata di D’Anna su Ormenisan: il giocatore di casa era in vantaggio ma non è riuscito a sfruttare la posizione favorevole che lo avrebbe mandato in porta.

40′ Molinaro chiede a gran voce di aumentare i giri. Più sereno in panchina mister Oliva, soddisfatto dell’approccio alla gara dei suoi giocatori.

35′ Prende un colpo sul volto Crino che, dopo il sostegno dello staff medico, rientra poi in campo. Padroni di casa in difficoltà dopo il gol subito, devono alzare nuovamente il ritmo.

33′ Gol della Vadese! Bazzano sblocca l’incontro! Suggerimento filtrante dal centrocampo che è un cioccolatino per il numero 11 che, davanti al portiere, lo supera con un raasoterra all’angolino opposto.

30′ Urici per Testi in profondità, ma è fuorigioco del numero 9. Manca precisione nelle giocate, complice anche la presenza del forte vento.

28′ Raffa mette in area un pallone interessante ma nessuno dei giocatori azzurrogranata ci crede e finisce tra le braccia di Cambone. Si arrabbia Oliva, era un’occasione da sfruttare essendo in piena area di rigore.

24′ Duplice occasione per il Quiliano! Prima D’Anna a spazzare il tentativo, debole, di Ormenisan, poi Crino a mandare in corner un bel pallone messo in mezzo dalla sinistra. A livello di pericolosità è avanti la squadra di Molinaro.

21′ Ormenisan mette in mezzo, controlla Ferrotti e si gira a concludere dentro l’area: deviazione della difesa ospite, palla in corner.

17′ Molinaro chiede ai suoi di accelerare la manovra in costruzione, che sono leggermente calati rispetto all’apertura di gara.

13′ Cresce ora la Vadese che cerca di imbucare la difesa locale in velocità. Un clima molto agonistico qui al Picasso quando siamo quasi arrivati al primo quarto d’ora di gioco: le squadre vogliono far proprio questo scontro diretto particolarmente importante.

9′ Occasione per i padroni di casa! Morchio in sovrapposizione dalla destra mette in mezzo un rasoterra per Ormenisan che di prima intenzione manda a lato da buona. Buon approccio per gli uomini di Molinaro.

5′ Primi minuti di gioco con il Quiliano&Valleggia più in propensione offensiva, la Vadese controlla comunque le avanzate dei valligiani.

Si parte!

Primo tempo

Le formazioni:

Quiliano&Valleggia: 1 Cambone, 2 Morchio, 3 Leone, 4 Olivieri, 5 Mencacci, 6 Cestelli, 7 Leskaj, 8 Ormenisan, 9 Ferrotti, 10 Grippo, 11 Bazzano. A disposizione: 12 Mata, 13 Cozzzolino, 14 Fanelli, 15 Salvador, 16 Fiorio, 17 Corelli, 18 Brescia, 19 Brini, 20 Ranieri. Allenatore: Molinaro.

Vadese: 1 Cerone, 2 Fabbretti, 3 D’Anna, 4 Vacca, 5 Crino, 6 Sabally, 7 Raffa, 8 Urici, 9 Testi, 10 Albanese, 11 Tavarone. A disposizione: 12 Ceraolo, 13 Fiori, 14 Lanzarotti, 15 Tona, 16 Vassallo, 17 Mandaliti, 18 Cavalleri, 19 Carvisiglia. Allenatore: Oliva.

Arbitra Ucci di Genova.

Quiliano. Al “Picasso” una sfida particolarmente delicata per i padroni di casa del Quiliano&Valleggia e gli ospiti della Vadese. Le due squadre sono invischiate in zona playout (biancorossoviola a undici punti al dodicesimo posto, azzurrogranata a nove punti al quattordicesimo posto) e sono deluse dal proprio rendimento: gli uomini di Molinaro erano attesi da un campionato più d’alta quota mentre quelli di Oliva, nonostante l’obiettivo fosse il mantenimento della categoria, speravano comunque in un maggior rendimento in termini di punti. Con un campionato ancora lungo, l’occasione di dare uno slancio importante in termini di classifica e morale: ad oggi, questo è uno scontro salvezza.

Classifica: Olimpic 35, Multedo 32, Savona 31, Campese 29, Masone 28, Bolzanetese 25, Speranza 22, Rossiglionese 18, Old Boys Rensen 17, Pegli Lido 17, Vecchiaudace 13, Quiliano&Valleggia 11, Spotornese 10, Vadese 9, Sciarbo&Cogo 8, Letimbro 5.