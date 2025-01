Prima “B”, ora la Vadese deve scacciare le paure di bassa classifica. Oliva: “Tirare su la testa e continuare a lottare”

Quiliano. Sembrava poter essere una domenica positiva per la Vadese, con un approccio molto attento alla gara contro il Quiliano&Valleggia e la chiusura di primo tempo in vantaggio. Alla ripresa è rimasta un uomo in meno, ma riuscendo poco dopo a trovare il gol del 2-0. L’equilibrio si è spezzato, la gara è diventata maggiormente frenetica e i padroni di casa hanno alzato i giri: al triplice fischio è 3-2 per la squadra di Molinaro che conquista l’intera posta, mentre quella di Maurizio Oliva rimane inchiodata in piena zona playout a soli 9 punti.

Che la stagione dovesse essere “più battagliera” era stato messo in conto, ma sicuramente non lo era arrivare a gennaio in questa situazione. “Adesso subentra anche un po’ di paura -. commenta il tecnico azzurrogranata -. Bisogna tirare su la testa e continuare a lottare. Il campionato è ancora lungo, ci sono ancora 14 partite e sono tutte difficili. Se dovremo fare i playout, li faremo. Io ci metto tutto quello che ho e qualcosa in più. Chiaramente non era questo l’obiettivo, ma abbiamo avuto anche tante defezioni a livello di organico. La classifica è quella e la accettiamo, dobbiamo andare avanti“.

Sulla gara: “L’espulsione ha condizionato, così come qualche altro episodio, ma complimenti al Quiliano&Valleggia. Nessuna delle due squadre meritano la posizione di classifica che hanno. Dobbiamo continuare a fare bene come abbiamo fatto oggi per 50/60 minuti, magari portando a casa un risultato positivo dopo sette sconfitte su otto partite”.