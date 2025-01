Ponti danneggiati dall’alluvione, Cairo e Carcare in attesa dei finanziamenti regionali

Cairo Montenotte – Carcare. Ponti danneggiati dagli eventi alluvionali, a Cairo pronto il progetto esecutivo per il collegamento di località Braia, servita ora da un guado, a Carcare giorni contati per lo smantellamento della passerella ormai inutilizzabile tra piazza Caravadossi e via Garibaldi.

Per quanto riguarda il bypass cairese, la giunta Lambertini ha approvato il piano tecnico redatto dallo studio associato Stingeo per un importo di circa 411 mila euro, che prevede il recupero della muratura esistente mediante il reimpiego dei materiali lapidei e laterizi recuperati, la rimozione della pavimentazione e del rinterro, la demolizione e ricostruzione dei cordoli, la ricostruzione del muro e dell’arco con malta a base di calce, il ripristino del rinterro e la realizzazione di micropali e platea a sostegno del piano viabile.

“Ora non resta che augurarci che venga finanziato a breve dal Settore regionale Difesa del suolo, a cui ci siamo rivolti per gli interventi di prima emergenza, per poter mitigare il rischio e garantire la sicurezza della viabilità ai residenti della frazione”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghione.

Da Carcare, il sindaco Rodolfo Mirri spiega che “a giorni partiranno le opere di spostamento dei cavidotti delle linee telefoniche e prevediamo di abbattere la passerella danneggiata a seguito dell’alluvione di ottobre entro la fine del mese di febbraio. Intanto con l’ausilio di tecnici specializzati si sta predisponendo il progetto per realizzare il nuovo bypass, per il quale serviranno circa un milione e duecento mila euro che cerchiamo di farci finanziare attraverso due canali, sia quello regionale legato all’emergenza e alla calamità naturale, sia il fondo strategico per le opere infrastrutturali. I tempi saranno lunghi, per il nuovo passaggio pedonale sul fiume Bormida serviranno circa due anni”.