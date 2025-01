Pontelungo. Mattia Farinazzo, la duttilità fatta a difensore-centrocampista: “Maturato nelle scelte, mi metto dove c’è bisogno”

Albenga. A centrocampo, in difesa, nelle corsie laterali. Insomma, una super duttilità quella di Mattia Farinazzo del Pontelungo. Il suo è un lavoro di sacrificio, il classico che “non si nota, ma c’è eccome”: coperture e posizionamenti intelligenti, tanta “garra” per mantenere la solidità di squadra.

Un contributo fondamentale nello scacchiere di mister Fabio Zanardini, che domenica ha festeggiato la vittoria del derby contro il Ceriale che consolida il secondo posto e lancia sempre di più gli ingauni per il ruolo di “anti-Carcarese” insieme al Millesimo (entrambe le squadre sono a -2 dai biancorossi).

Tanta è la felicità nello spogliatoio granata, come ha fatto evincere lo stesso Farinazzo in intervista. La dedica per i tre punti, ovviamente, è andata ad Andrea Guardone per il brutto infortunio subito: