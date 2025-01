Più poteri ai dirigenti, meno passaggi con gli organi politici: ecco la prima “riforma Bucci”. L’opposizione: “Depotenziato il Consiglio”

Liguria. Scontro, in consiglio regionale, sulla “razionalizzazione” normativa voluta da Marco Bucci che estende le competenze dei dirigenti riducendo quelle della giunta. A prevederlo è una delibera approvata due settimane fa e supportata oggi da un apposito articolo in un disegno di legge omnibus approvato in aula che la rende definitivamente esecutiva.

Secondo la “riforma Bucci”, che si applica a partire da oggi, sono di competenza della giunta regionale gli atti di programmazione, quelli di indirizzo politico e di carattere generale, di natura istituzionale, quelli che indicano criteri e modalità di ripartizione di fondi, linee guida e in generale quelli attribuiti a questi organi da norme comunitarie, leggi e regolamenti. Tutto il resto rientrerà nelle competenze di segretario generale, direttori generali e dirigenti della giunta regionale, senza necessità di passaggio dagli organi politici, né giunta né tantomeno Consiglio. Saranno poi le singole direzioni a individuare le materie di rispettiva pertinenza.

Ma l’opposizione non ci sta. “Ancora una volta, con l’arroganza che lo contraddistingue, il presidente Bucci, insieme alla sua giunta, decide di depotenziare il consiglio regionale per lasciare il potere decisionale in mano a pochi impedendo un confronto democratico e costruttivo in aula. Una scelta inaccettabile – attacca il consigliere del Partito Democratico Federico Romeo -. “L’articolo 2 conferisce alla giunta la potestà di modificare disposizioni normative vigenti tramite semplici delibere, bypassando il consiglio regionale, organo titolare della potestà legislativa. Inoltre, attraverso la delegificazione, assegna una delega in bianco, priva di chiari limiti, che risulta incompatibile con i principi di legalità e separazione dei poteri.

“Tutto questo – rileva Romeo – solleva evidenti dubbi di costituzionalità sull’articolo 2. Con il rischio che, qualora la norma fosse impugnata in via incidentale dinanzi la Corte Costituzionale, e qualora dichiarata incostituzionale, si assisterebbe a un effetto a cascata, con la nullità di tutti gli atti amministrativi adottati in base a questa delegificazione. Inoltre, una disposizione di questo tipo svuoterebbe il Consiglio regionale dei poteri attribuitigli per legge, quale organo detentore della potestà legislativa”.

“Ancora una volta è chiara la volontà della maggioranza di procedere nella direzione di uno svuotamento delle prerogative dell’assemblea legislativa regionale, è una mossa inaccettabile – aggiunge la consigliera Pd Carola Baruzzo -. In questo modo si apre la strada a un’alterazione dei rapporti tra atti dell’indirizzo politico-amministrativo e gli atti della gestione amministrativa, dietro la quale leggiamo la volontà di scaricare sulla dirigenza la responsabilità di atti potenzialmente scomodi e di governare, di fatto, per determinazioni. La presentazione di dispositivi omnibus rende di fatto impossibile la discussione approfondita di elementi anche importanti di riforma dell’ordinamento regionale. Ciò a discapito della qualità della legislazione e soltanto allo scopo di coprire le difficoltà degli assessorati a produrre documentazioni organiche a sostegno delle iniziative di legge. Il modo di lavorare di questa giunta si dimostra poco chiaro e trasparente. Noi non lo condividiamo né nel metodo né politicamente. Una modalità che contrasteremo e che chiederemo venga rivista perché inammissibile”.

“È vergognoso – la replica del presidente Marco Bucci alle accuse dell’opposizione -. L’articolo 2 riguarda la giunta, non riguarda il Consiglio. Riguarda solo la giunta e i dirigenti. Il Consiglio non c’entra nulla. In consiglio ci vanno alcune cose precise stabilite dagli Statuti, quelle non sono mica toccate: se io faccio una cosa che deve andare in Consiglio, va in Consiglio in ogni caso. Quindi è fuori dal discorso. Non c’è nessuna interferenza sul Consiglio, però chi vuol fare polemica fa polemica sempre”.

D’altra parte Bucci aveva già anticipato a fine novembre le sue intenzioni, lasciando intendere che tra queste ci fosse proprio la riduzione dell’attività consiliare: “Cercheremo di accorciare i tempi il più possibile perché puntiamo all’operatività, penso che su questo siano d’accordo tutti. Molte cose vanno per legge e secondo me non è necessario, bastano determinazioni dirigenziali o delibere di giunta. Con le leggi si creano situazioni che possono essere cambiate solo con altre leggi. L’iter normale è in media di due mesi, ci sono cose che devono essere fatte in fretta“, aveva detto.

Il provvedimento

Il disegno di legge 16 “Interventi di adeguamento dell’ordinamento regionale” è stato approvato con 17 voti a favore (maggioranza) e 10 contrari.

Il provvedimento estende anche agli anni 2025 e 2026 la disposizione già in vigore dall’anno 2020 che permette alle Regione di anticipare alle aziende del trasporto pubblico locale, nelle more dei trasferimenti da parte dello Stato, le risorse relative agli investimenti da queste effettuati per il rinnovo del materiale rotabile. L’anticipazione è effettuata nella misura del 50% delle somme rendicontate ed ammesse a rimborso da parte del Ministero, fatte salve le disponibilità di cassa della Regione stessa.

Il provvedimento stabilisce, inoltre, che la giunta regionale possa ripartire le competenze al proprio interno con la dirigenza, anche a modifica di disposizioni normative vigenti, in una prospettiva di semplificazione e, appunto, di delegificazione ricorrendo anche a delibere di giunta.

Il terzo intervento proroga al 30 giugno 2025 l’applicazione dei previgenti Piani di bacino stralcio per l’assetto idrogeologico delle soppresse Autorità di bacino regionale ligure e interregionale del fiume Magra, in modo tale da garantire la continuità della gestione del rischio idraulico sul territorio ligure, in attesa della conclusione del procedimento di approvazione del nuovo regolamento regionale che, a sua volta, richiede il parere vincolante dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. In particolare questa proroga consente di disporre dei tempi tecnici necessari per completare la procedura di approvazione del regolamento regionale, secondo l’iter che comprende sia l’approvazione da parte della giunta dello schema di Regolamento sia la successiva trasmissione alla competente commissione consiliare per il parere obbligatorio per arrivare poi all’approvazione definitiva da parte della giunta.

Viene modificata la legge regionale 33 del 2013 definendo nuove modalità di riparto delle risorse per i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, in modo da riequilibrare la distribuzione delle risorse destinate ai diversi ambiti territoriali. Ulteriori modifiche riguardano la disciplina regionale in materia di palestre della salute e alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2025, dando attuazione agli impegni assunti dal presidente della giunta regionale che ha recepito alcuni i rilievi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Generali e Autonomie.

Relativamente al rilascio di nuove concessioni demaniali marittime da parte dei Comuni costieri, fermi restando i rapporti percentuali del fronte totale delle aree balneabili libere e libere attrezzate, il provvedimento garantisce ai Comuni di procedere con i bandi di gara per il rilascio delle nuove concessioni demaniali, in armonia con la normativa nazionale, e a semplificare le procedure per l’assegnazione delle nuove concessioni, eliminando il riferimento al nulla osta regionale per le concessioni di durata superiore ai sei anni.

Nel settore abitativo viene incrementato l’accesso alla garanzia fidejussoria da parte di operatori pubblici e privati titolari di interventi di edilizia residenziale sociale da destinare a canone moderato, convenzionati con i Comuni, e dei proprietari locatori titolari di contratti di locazione stipulati a favore delle persone in situazione di disagio abitativo, che si rivolgono ai Comuni, alle Arte e alle agenzie sociali per la casa per il pagamento dei canoni di locazione.

Il provvedimento contiene anche altri interventi per la protezione della fauna omeoterma, prelievo venatorio e la manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua per adeguare la normativa regionale alle direttive nazionali.