Pioggia, incidenti e lavori: lunedì nero in autostrada, code sulla A10

Liguria. La settimana inizia nel peggiore dei modi per chi si è messo in viaggio in autostrada. Complice la pioggia e veicoli in avaria, oltre ai cantieri presenti sulle tratte, i tempi di percorrenza si sono allungati a dismisura, con code e mezzi quasi fermi.

In A10, ci sono stati ben 5 chilometri di coda tra i caselli di Pra’ e Aeroporto per traffico intenso. Alle 9.30 era ormai risolto l’incidente che si è verificato alle 7 nel tratto tra Pegli e Aeroporto (una persona ferita, accompagnata al Villa Scassi in codice giallo) ma le conseguenze si sono protratte a lungo sulla circolazione.

Sempre sulla A10, nella prima mattinata sono stati segnalati disagi tra Spotorno e Feglino, in direzione Ventimiglia, con code e forti rallentamenti per i lavori e il conseguente congestionamento viario.

Piogge intense e veicolo lento sulla A6 tra Altare e Millesimo.