Pietra Ligure, pranzo solidale per i nonni e gli anziani assistiti dai servizi sociali

Pietra Ligure. Anche quest’anno, alla trattoria dei Caruggi, pranzo per la “festa” degli anziani della comunità pietrese seguiti dai servizi sociali, che hanno “riscosso” il loro “pranzo” offerto dall’associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola con l’iniziativa di solidarietà “Regala un sorriso ai nonni della Santo Spirito e agli anziani seguiti dai servizi sociali” promossa dal Comune di Pietra Ligure, con la collaborazione delle associazioni delle attività produttive pietresi in occasione del Natale 2024.

A salutare i partecipanti, anche a nome del Sindaco e dell’amministrazione comunale, gli assessori alle politiche sociali Marisa Pastorino e alle attività produttive Cinzia Vaianella.

“Un vero pranzo della “festa”, curato nei minimi particolari, che ha regalato momenti di gioia e spensieratezza, sorrisi e simpatia a tutti i commensali. Sempre un bel momento conviviale molto gradito e atteso, carico certamente di ottimi “sapori” e prelibatezze dolci e salate ma anche di tanta gentilezza, amicizia e cortesia” hanno commentato gli assessori pietresi.

“Un grazie particolare, come sempre, all’associazione dei Ristoratori Pietresi e della Val Maremola e alla loro presidente Deborah Lupacchini per aver nuovamente incluso nella lista dei doni di “Regala un sorriso ai nonni 2024” i “pranzi della festa” da consumarsi al ristorante tutti insieme, come fatto ieri, o d’asporto” concludono.