Pietra Ligure, laboratori per l’area marina nelle aree sottostanti la passeggiata di levante

Pietra Ligure. Sono in corso i lavori di riqualificazione delle aree sottostanti dei due tratti di spiaggia libera sul litorale di levante a Pietra Ligure: il “setto ovest”, tra i Bagni Gabbiano ed il Centro “La Marinella”, e il “setto est”, tra i Bagni Milano e i Bagni ex Pietra Blu ora Grand Hotel.

L’intervento consiste nella variazione di destinazione funzionale dei locali situati sotto la passeggiata “Falcone e Borsellino”, dalle attuali aree aperte e grezze a strutture adibite alla fruizione turistica/sportiva, spogliatoi e servizi igienici per il setto ovest e laboratori polifunzionali, aree formative e servizi igienici per il setto est.

L’opera di restyling prevede la sistemazione architettonica degli ambienti con la realizzazione di una nuova pavimentazione, la tinteggiatura delle pareti, la realizzazione degli impianti tecnologici dedicati, l’installazione di serramenti e tamponamenti di materiale idoneo, la predisposizione della struttura necessaria al posizionamento dei pannelli di protezione dagli eventi atmosferici da installarsi durante il periodo invernale, l’arredo dei locali e la dotazione di strumentazioni adeguati a permettere il monitoraggio e lo studio della beachrock, l’attività formativa rivolta agli studenti e la possibilità di offrire agli utenti un’esperienza educativa e ludico-ricreativa come microscopi, stereoscopi, strumentazioni multimediali e audio, materiali didattici, proiettori.

Il costo complessivo dell’intervento è di 255 mila euro, finanziato per 127,500 euro, pari al 50% dell’importo, tramite fondi ministeriali del FUT Fondo Unico del Turismo e la restante somma con fondi propri comunali provenienti da oneri.

“La riqualificazione degli spazi sottostanti la passeggiata Falcone e Borsellino rappresenta una significativa opportunità per tutelare e valorizzare gli habitat costieri della beachrock – importante formazione geologica che si distende per circa 630 metri lungo il litorale di levante e che presenta notevoli peculiarità per i popolamenti biologici di specie protette di fauna e flora marina – e promuovere la sostenibilità ambientale attraverso l’informazione e la formazione, contribuendo a preservare l’ambiente naturale, migliorandone la fruizione e rendendolo più attrattivo per un pubblico diversificato in un’ottica di sviluppo turistico ed economico” commentano il sindaco Luigi De Vincenzi e gli assessori ai lavori pubblici e demanio Francesco Amandola e al turismo Daniele Rembado.

“Un importante intervento di riqualificazione di un’area che allo stato attuale risulta poco utilizzata che, siamo convinti, con questa tipologia di valorizzazione che stiamo portando avanti potrà diventare un fiore all’occhiello per il nostro paese e un valore aggiunto molto importante sia dal punto di vista ambientale che turistico”.

“Dopo aver investito sulle attività esperienziali legate alla valorizzazione dei sentieri e alla scoperta del nostro meraviglioso entroterra, con questo importante intervento ci focalizziamo sulle attività esperienziali outdoor legate al mare, strutturandone, e siamo i primi a farlo, le attività e i servizi in modo organizzato e promuovendo un’ulteriore impulso alla destagionalizzazione turistica attraverso la fruizione di questi spazi non solo durante la stagione estiva” concludono De Vincenzi, Amandola e Rembado.