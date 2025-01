Pietra Ligure, grande successo per lo show di Mauro Repetto e la musica degli 883

Grande successo al Teatro Moretti di Pietra Ligure, con il tutto esaurito, per Mauro Repetto e il suo emozionante omaggio alla storia degli 883.

Un evento che ha coinvolto il pubblico presente in un percorso musicale davvero amarcord, ricco di nostalgia ed emozioni. Lo spettacolo portato in scena, “Alla ricerca dell’Uomo Ragno”, ha rappresentato tributo speciale e originale che ha reso omaggio in modo innovativo ad una delle band più amate ed iconiche della scena musicale italiana.

Repetto ha portato a Pietra Ligure uno show multimediale, musicale e comico, ripercorrendo le tappe della storia degli 883: un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il racconto del gruppo con aneddoti e curiosità inedite sulla genesi dei loro maggiori successi. Attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale Mauro dialoga con sé stesso all’età di 20 anni e con il suo amico Max Pezzali di oggi e di ieri.

“Un altro appuntamento da sold out per uno spettacolo di grande divertimento musicale e di assoluto valore nel panorama teatrale a livello nazionale” ha detto il vice sindaco e assessore al turismo Daniele Rembado. “E la conferma di una stagione nella quale abbiamo voluto alzare l’asticella dell’offerta culturale, oltre che turistica, sempre più orientata alla qualità ed alle eccellenze”.

“Un segnale importante che, grazie al grande lavoro e all’impegno di tutta la macchina comunale, conferma e posiziona il nostro teatro come punto di riferimento culturale del ponente ligure” ha concluso.

Prossimo appuntamento con la stagione del teatro Moretti martedì 11 febbraio con Francesco Pannofino in “Chi è io?” (info: www.teatromorettipietra.it).