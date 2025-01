Pietra Ligure, al via la prima “Scuola di italiano gratuita per stranieri”

Pietra Ligure. Dalla metà di gennaio, con il primo incontro fissato per lunedì 20 gennaio,, alle ore 9,00, alla metà di giugno, presso la Biblioteca civica “Silvio Accame” sarà attiva la prima “Scuola di italiano gratuita per stranieri”.

L’iniziativa, promossa dagli assessorati alla cultura e alle politiche sociali del Comune di Pietra Ligure, è ideata e realizzata in collaborazione con il Volontariato dei Circoli Operai di Savona e Albenga.

La scuola è a frequenza libera e gratuita, aperta a tutti i maggiorenni senza vincolo di residenza e non è richiesta nessuna conoscenza di base della lingua italiana.

Il modulo di iscrizione e tutte le informazioni dettagliate possono essere reperite presso la Biblioteca civica “Silvio Accame” o contattando il numero telefonico 353.4188637 (Enrico) o, ancora possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Pietra Ligure www.comunepietraligure.it. Il calendario delle lezioni sarà concordato direttamente con gli insegnati. Il corso rilascia un attestato di frequenza non valido per la procedura amministrativa relativa al rilascio del permesso di soggiorno.

“Conoscere la lingua è fattore fondamentale e imprescindibile di inclusione sociale e, con essa, di una reale integrazione e coesione e, non da ultimo, di sicurezza sociale – esordiscono il Sindaco Luigi De Vincenzi e gli assessori alla cultura Daniele Rembado e alle politiche sociali Marisa Pastorino – Insegnare l’italiano ai migranti presenti sul nostro territorio non vuol dire solo fare esercizio di accoglienza e solidarietà ma è soprattutto una buona pratica di cittadinanza necessaria per il vivere civile, è un servizio che diventa presidio sociale che abbiamo scelto di “legare” alla biblioteca civica perché possa “funzionare” anche come polo di aggregazione. Come amministrazione crediamo molto in questa iniziativa, poiché siamo convinti che inclusione sociale e volontariato siano due solidi mattoni su cui costruire il bene comune per la nostra comunità – continuano – Ringraziamo da subito il Volontariato dei Circoli Operari per questa proposta, interamente su base volontaria, che abbiamo subito accolto e condiviso e auguriamo a tutti, insegnati e alunni, buon lavoro”, concludono il Sindaco e gli Assessori.

“Come Volontari dei Circoli Operai siamo da sempre impegnati al fianco di chi ha più bisogno offrendo un aiuto concreto per superare situazioni di difficoltà e disuguaglianza. La principale funzione di una scuola gratuita di italiano per stranieri è quella di andare incontro alla prima necessità che incontrano i migranti che vivono nelle nostre città che è quella di imparare la nostra lingua, cosa che consente loro di trovare un lavoro, avere relazioni e migliorare la propria situazione sociale – commentano dal Volontariato dei Circoli Operai di Savona e Albenga – La nostra scuola d’italiano per stranieri è nata nel 2000 nei Circoli Operari di Genova con l’obiettivo di fare un volontariato solidale e concreto a favore di una vera integrazione e solo negli ultimi anni è stata frequentata da immigrati provenienti da decine e decine di nazionalità diverse. Ringraziamo il Comune di Pietra Ligure, al Sindaco Luigi De Vincenzi e agli Assessori alla cultura Daniele Rembado e alle politiche sociali Marisa Pastorino per aver subito sposato la nostra proposta e aver dato vita a questa iniziativa. Tutti i nostri insegnati sono volontari e, non servendo una preparazione particolare ma solo l’impegno di mettersi in gioco per una buona causa, lanciamo a tutti l’invito a diventare insegnanti insieme a noi”, concludono dal Volontariato dei Circoli Operai di Savona e Albenga.