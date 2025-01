Pier Franco Quaglieni eletto per acclamazione presidente del Centro Pannunzio dopo lunghi anni come direttore

Il 10 gennaio il prof. Pier Franco Quaglieni, storico e giornalista ,medaglia d’oro per la cultura e cavaliere di gran croce della Repubblica, durante l’assemblea dei soci del Centro e ‘ stato eletto per acclamazione Presidente del Centro Pannunzio di cui è stato per decenni direttore. Quaglieni, insieme ad Arrigo Olivetti e Mario Soldati, è stato uno dei fondatori del Pannunzio.

È contento del riconoscimento unanime che ha avuto? Oggi è cosa rara. Oggi si litiga dappertutto.

Sono sempre un po’ perplesso sugli unanimismi anche quelli benevolmente manifestati attraverso gli applausi perché essi a volte possono finire su certi piazzali infausti oggi solo mediatici , ma sono anche molto onorato e ringrazio gli amici che mi hanno dedicato l’acclamazione finora riservata solo a Soldati. Un amico giurista illustre mi ha scritto che l’acclamazione è la forma più autentica di democrazia . Gli credo o, meglio, voglio crederci. Dopo tanti (troppi) anni di direzione, sono chiamato ad altro compito che ho accettato, un po’ per incoscienza – giovanile o senile – , ma soprattutto confidando nell’aiuto indispensabile delle socie e dei soci .

Qual è il suo programma?

Mantenere libero e indipendente il Centro che deve essere un Pireo della cultura in cui si scambiano e si confrontano le idee senza settarismi .

A chi si rivolge nella sua azione ?

E’ il momento di tirarsi su le maniche. Con l’apporto dei tanti amici di tutta Italia – conto sempre sugli amici liguri soprattutto del Ponente , ma vorrei potenziare anche il “Pannunzio ” di Levante – sarà tutto più facile e più produttivo per il Centro che ha assoluto bisogno di “cellule grigie ” fresche.

Oggi più che mai c’è bisogno di cultura tout – court e in particolare di libera cultura. E’ l’ antidoto alle violenze giovanili di piazza, come dimostra proprio la storia del Centro Pannunzio creato nel ’68 per difendere i valori del confronto tra idee diverse senza isterismi. La democrazia è pazienza ed apostolato, diceva Mazzini e quella è la strada da seguire.

Quando Pertini mi consegnò al Quirinale la Medaglia d’oro di Benemerito della Cultura conferita al Centro mi disse : “Tieni duro, c’è bisogno di tanta passione civile“. E’ un incitamento che sento anche oggi.