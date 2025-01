Piaggio Aerospace, sindacati: “Tutele occupazionali e produttive. E con Leonardo maggiori garanzie”

Villanova d’Albenga. Dopo la firma del contratto preliminare per la cessione dei complessi aziendali della Piaggio Aerospace alla società turca Baykar, arrivano le prime reazioni sindacali, anche in vista del prossimo confronto con gli stessi sindacati di categoria. Grande attesa, infatti, per il nuovo piano industriale elaborato da Baykar per il rilancio dell’azienda aeronautica ligure e dei due stabilimenti.

Le sigle sindacali, come la Fim Cisl, affermano: “La tutela occupazionale e la continuità produttiva dei siti di Villanova d’Albenga e Genova devono essere la base da cui costruire finalmente un futuro a lunga scadenza”.

“È’ determinante la presenza delle organizzazioni sindacali e il confronto con la nuova proprietà in questa fase di passaggio: dopo questi anni di Commissariamento sono necessari investimenti significativi sia sul personale, con assunzioni, che su nuovi progetti sia in ambito velivolistico e motoristico” ha evidenziato Christian Venzano, segretario generale Fim-Cisl Liguria.

“Bene la firma del contratto preliminare per la vendita di Piaggio. Crediamo che Baykar, se pur con una attitudine maggiore verso il militare, abbia una solidità finanziaria adeguata – aggiunge il segretario provinciale della Fiom-Cgil Cristiano Ghiglia -. È necessaria comunque una valutazione del piano industriale: unicità comparti, prospettive occupazionali e rilancio del P180 sono imprescindibili”.

“Con Leonardo l’azienda potrebbe diventare ancora più strategica per il sistema Difesa non solo del nostro Paese: un affiancamento economico statale sarebbe comunque un ulteriore elemento di garanzia” conclude.

E il segretario provinciale della Cgil, Andrea Pasa, evidenzia: “Lo ribadiamo per l’ennesima volta: è vergognoso che in tutto questo percorso di vendita dell’azienda, dopo sei anni di silenzio istituzionale, non ci sia stato ancora nessun passaggio con le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori e le istituzioni locali”.

“La Regione Liguria ancora una volta dimostra la poca autorevolezza nei confronti dei livelli nazionali e incapacità di orientate qualsiasi politica industriale. Serve il coinvolgimento dei lavoratori e di chi li rappresenta” conclude.

“La firma dell’accordo preliminare per l’acquisizione di Piaggio Aerospace da parte di Baykar rappresenta un ulteriore significativo passo in avanti verso il closing finale e una risposta concreta dopo anni di incertezza” afferma Ilaria Cavo, deputata di Noi Moderati e vicepresidente della Commissione Attività produttive della Camera.

“Ora il futuro c’è ed è tracciato in un piano industriale che sarà sottoposto al sindacato. Siamo certi che il programma di investimenti previsto potrà offrire garanzie per l’occupazione, per la valorizzazione degli stabilimenti e per i il rilancio di Piaggio – conclude Cavo –. Continueremo a seguire gli sviluppi”.

Per Rocco Invernizzi, capogruppo di Fdi in Consiglio regionale “si tratta di un’importante decisione che segnerà il futuro di un settore cruciale per il nostro Paese: l’industria aerospaziale e della difesa. La cessione di Piaggio Aerospace, una delle eccellenze storiche italiane nel campo della tecnologia aeronautica, alla compagnia turca Baykar, segna un momento di transizione che, purtroppo, porta con sé sia opportunità che sfide”.

Invernizzi ricorda che “l’ingresso di Baykar, una realtà consolidata nel campo della produzione di velivoli a pilotaggio remoto e tecnologie avanzate, potrebbe rappresentare un’opportunità per rilanciare e potenziare il nostro settore aerospaziale. Piaggio Aerospace ha una lunga tradizione di innovazione, e il supporto di un investitore estero con risorse adeguate e competenze specifiche potrebbe significare un’iniezione di nuovo slancio per un’impresa che da tempo lottava con difficoltà finanziarie e operazioni di ristrutturazione”.

“Il know-how, la ricerca e le nuove tecnologie che Baykar porta con sé – conclude Invernizzi – potrebbero trasformare Piaggio Aerospace in un hub strategico per l’innovazione nei sistemi aerei senza pilota e nelle tecnologie aerospaziali avanzate, settori che stanno conoscendo una crescita globale esponenziale”.