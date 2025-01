Piaggio Aerospace, Fiom Savona: “No alla cassa integrazione per 60 lavoratori, il confronto parte male”

Villanova d’Albenga. “Non siamo d’accordo sull’utilizzo degli ammortizzatori sociali per 60 lavoratori. Ad oggi non è stato sottoscritto nulla e non è ancora condivisa la data e l’ora dell’incontro sindacale richiesto come previsto da procedura: è solo ipotizzata la giornata di venerdì 7 febbraio”.

La precisazione arriva dalla Fiom Cgil savonese in merito alla situazione di Piaggio Aerospace e all’arrivo della nuova proprietà, la Baykar Spa, alla quale è stata trasferita ufficialmente l’azienda aeronautica dopo gli anni di commissariamento.

“Crediamo che solo la presentazione del Piano Industriale possa aprire una serie e dettagliata discussione relativa ai numeri dell’organico, alle assunzioni e agli investimenti. In tal proposito abbiamo ulteriormente sollecitato tramite la Segreteria Nazionale l’incontro richiesto ai Ministeri di competenza”.

“Serve una considerazione complessiva della filiera produttiva di Piaggio, a partire dalle attività fondamentali di Laer H. Ci pare che non si stia partendo nel migliore dei modi per affrontare un percorso di confronto utile e imprescindibile per il rilancio industriale e occupazionale” conclude il sindacato.