Piaggio Aerospace, Casella (AVS): “Servono investimenti e non licenziamenti”

Villanova d’Albenga. “Il piano industriale per Piaggio Aerospace deve ancora essere presentato, ma la società acquirente ha già annunciato l’intenzione di lasciare a casa 60 lavoratori. È un pessimo modo per iniziare il nuovo corso industriale per un’azienda che, al contrario, avrebbe bisogno di nuove assunzioni per tornare alla piena occupazione. Molti dipendenti si sono licenziati negli ultimi anni per la scarsa chiarezza sul futuro dell’azienda, diminuendo così la capacità produttiva. Adesso andrebbe ristabilita la completezza dell’organico: invece i potenziali compratori hanno scelto di intraprendere la strada opposta”.

Così Jan Casella, consigliere regionale di AVS e vicepresidente della Commissione regionale Lavoro, commenta la situazione occupazionale sul futuro di Piaggio Aerospace.

“Ci uniamo alle preoccupazioni dei sindacati e dei lavoratori, peraltro mai coinvolti dal governo in nessuna fase della trattativa che ha portato all’accordo preliminare di vendita. Ribadiamo quanto detto nell’interrogazione presentata la scorsa settimana in Consiglio Regionale: Piaggio Aerospace è un’eccellenza e chi si candida a rilevarla deve garantire il mantenimento delle attuali attività in Italia e il ritorno alla piena occupazione, attraverso un piano di assunzioni”.

“I commissari straordinari hanno gestito efficientemente la società in questi anni difficili: nessun dipendente è stato licenziato e i pagamenti degli stipendi sono sempre stati regolari”, ricorda Jan Casella.

“La richiesta dei sessanta esuberi conferma i nostri timori sul futuro di Piaggio Aerospace e dimostra come fosse inadeguata l’esultanza di chi ha festeggiato senza conoscere i contorni dell’operazione. Invitiamo il Governo a usare tutto il suo potere contrattuale per garantire i livelli occupazionali e la giunta regionale a vigilare costantemente per difendere gli interessi del territorio ligure”, conclude il vicepresidente della Commissione regionale Lavoro.