Piaggio Aero, Pasa (Cgil): “Dalla Regione non una parola sui 60 licenziamenti. Subito un confronto con ministeri e Baykar”

Villanova d’Albenga. “La Regione Liguria dov’è? Non una parola rispetto alla notizia dei 60 licenziamenti”. Così Andrea Pasa, segretario provinciale di Cgil Savona, in merito alla situazione i Piaggio Aerospace.

“Credevamo aver visto tutto con l’amministrazione regionale precedente, latitante su ogni vertenza industriale, ma il silenzio di questi giorni è imbarazzante – aggiunge – Imbarazzante e preoccupante al tempo stesso visto che tra poco saremo chiamati tutti, e quindi anche la regione Liguria, a confrontarci con la nuova società, con un nuovo piano industriale (si spera) e con idee chiare da parte del territorio, tutto il territorio, perché la Liguria, e soprattutto Savona non si può più permettere di perdere un solo posto di lavoro nel comparto industriale e più in generale manifatturiero”.

“In Piaggio Aerospace semmai c’è necessità di assumere e non di licenziare, c’è necessita di mettere in sicurezza le lavoratrici e i lavoratori attualmente occupati e formarne e riqualificarne degli altri, così come è fondamentale avere uno sguardo rivolto ai lavoratori che attualmente sono occupati nello stabilimento della LaerH di Albenga, senza il lavoro e le conoscenze dei quali, di aerei non se ne possono costruire”.

“Lo ribadiamo per l’ennesima volta: serve immediatamente un confronto con i Ministeri interessati e con la società Baykar per conoscere gli investimenti, le attività, gli occupati, e più in generale il piano industriale che necessariamente, almeno per noi, deve essere utile al rilancio industriale della società e per aumentare i livelli occupazionali oggi presenti in azienda. E non il contrario”.