Liguria. Peste Suina Africana, tre nuovi positivi tra i cinghiali: due sono in Liguria. Il totale dei positivi sui cinghiali sale a 1.734 casi. Salgono a 1.050 in Liguria, crescono a 684 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli.

In Liguria sono state riscontrate due nuove positività tra i cinghiali tutte in provincia di Genova: una a Ne (otto), una a Tribogna (due). Il totale dei casi in regione sale a 1050.

In Piemonte è stata osservata una nuova positività tra i cinghiali: in provincia di Alessandria a Molare (quindici casi). Il totale in regione cresce a 684 casi.

Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

Rimane stabile a 169 il numero dei Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.