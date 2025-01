Perde il portafoglio con centinaia di euro: funzionario della Questura di Savona lo trova e lo restituisce

Toirano. Alcuni giorni fa, una cittadina dopo aver fatto la spesa in un supermercato di Toirano, ha distrattamente appoggiato il portafoglio sul tetto della propria auto, perdendolo per strada.

All’interno del portafoglio della signora c’erano circa 700 euro, il bancomat, i suoi documenti e quelli dei suoi figli.Ma per fortuna a recuperarlo è stato un funzionario della Questura di Savona.

Dopo averlo ritrovato in terra, ha fatto in modo che ritornasse alla legittima proprietaria che ha voluto ringraziarlo per questo gesto che le ha permesso di rientrare in possesso, non solo del denaro, ma anche di tutti i documenti.