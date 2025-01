Savona. E’ stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona il 49enne che, la notte scorsa, è stato coinvolto in un incidente stradale in via Vittime di Brescia a Savona.

Per cause in via di accertamento, intorno alle 5 il conducente ha perso il controllo del proprio mezzo ed è andato ad impattare contro il pilastro della galleria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, il personale del 118 e un’ambulanza della Croce d’Oro di Albissola Marina.

I vigili del fuoco, collaborando con il personale del 118 intervenuto, hanno posizionato il conducente sulla barella spinale e lo hanno estratto dal veicolo per il trasporto in ospedale.

Successivamente hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente.