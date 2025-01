Per i 1500 studenti dell’istituto Ferraris Pancaldo trattamenti osteopatici gratuiti: il progetto con l’associazione Deha

Savona. L’Istituto Ferraris Pancaldo di Savona ha accolto con entusiasmo un progetto proposto dal gruppo di volontari dell’associazione Deha aps.

Il progetto consiste nell’offrire trattamenti osteopatici gratuiti ai 1500 studenti della scuola e ai loro fratelli e sorelle. L’intento dei volontari, medici, osteopati e fisioterapisti, è quello di dare un supporto in una fase della vita delicata come è l’adolescenza.

“Le problematiche che l’osteopatia affronta – spiegano dall’istituto – sono disequilibri posturali, traumi sportivi, difficoltà a gestire l’ansia, disturbi del sonno, dolori legati al ciclo mestruale e difficoltà dell’apprendimento. L’approccio utilizzato è quello gentile e delicato dell’osteopatia cranio-sacrale che si sincronizza con i ritmi interni del corpo e del respiro, regolando l’innervazione e i meccanismi di infiammazione”.

Cristina Valle, presidente di Deha spiega: “La nostra Associazione è in collegamento con l’Osteopathic Centre of Children di Londra dove la clinica per bambini e adolescenti esiste dal 1990 una attenzione particolare viene riservata ai bisogni speciali e alla disabilità. L’osteopatia è servizio e in questo progetto mettiamo tutto il nostro cuore, oltre che le nostre mani”.

Per fare richiesta di un trattamento è sufficiente mandare una mail a apsdeha@gmail.com.