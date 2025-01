Patto per il lavoro, Uil: “Bene il bonus, ma nel commercio crollano i salari a fronte di un’alta produttività”

Liguria. “Bene questo patto che replica quello del turismo, ne abbiamo condiviso la necessità a giugno, ma nel frattempo avremmo voluto maggiore coinvolgimento da parte di Regione. Oggi occorre coraggio anche da parte delle imprese e di coloro che le rappresentano”. Dichiara Marco Callegari, segretario organizzativo regionale Uiltucs Liguria con delega al commercio dopo la conferenza stampa di presentazione del primo bando approvato dalla Giunta regionale della Liguria del Patto del lavoro nell’Artigianato e nel Commercio.

L’accordo mira a sostenere e a favorire l’occupazione attraverso misure incentivanti per le imprese come bonus assunzionali per la stabilizzazione e il prolungamento dei contratti di lavoro del personale dipendente.

“Nel giro di dieci anni abbiamo assistito a un crollo del 15% dei salari nel commercio a fronte di un +16% di produttività che i lavoratori regalano alle aziende: non c’è redistribuzione e occorre lavorare per questo. Come? Bisogna evolvere rispetto alle dinamiche salariali per ridurre la povertà del lavoro. Occorre riformare la contrattazione collettiva in Italia per rafforzare ed estendere e rendere più efficiente quella decentrata, garantire certezza dei rinnovi, e combattere la frammentazione e il dumping. Inoltre, per il bene delle piccole e medie imprese di città ed entroterra occorre l’impegno delle istituzioni affinché la grande distribuzione non dilaghi producendo danni alle attività più piccole e ai punti di aggregazione che sono anche socialità”.