Passeggiata via Nizza a Savona, i Bagni Umberto: “La passerella è sotto al livello della spiaggia, verrà sepolta dalla sabbia”

Savona. Ancora perplessità sulla passeggiata a raso in via Nizza a Savona. A sollevarle è il titolare dei Bagni Umberto, Alberto Delucis: “Il Comune aveva detto che la passerella sarebbe stata rialzata rispetto alla spiaggia, ma il tratto qui a fianco, come può vedere chiunque, han scavato talmente tanto che rimarrà sepolto dalla sabbia“.

Poi Delucis ironizza: “Quando è venuto qua il sindaco gli ho chiesto se la discesa (dalla passerella sulla spiaggia, lato mare) porta a un parcheggio sotterraneo? Almeno quella sarebbe una buona idea visto che ce ne sono sempre meno”.

La passerella sarà pronta a marzo. Il Ministero aveva accolto la richiesta del Comune e concesso la proroga della scadenza per la fine dei lavori (prevista inizialmente a dicembre). Recentemente la giunta ha stralciato 48 metri di passerella in un tratto di spiaggia nella zona degli ex bagni La Playa che ha mostrato un’erosione più accentuata rispetto al resto dell’arenile. Nei mesi scorsi era stata approvata un’altra variante, per affrontare l’aumento dei costi, con la modifica del materiale, la riduzione delle misure ed è stata alzata sulla sabbia di 50 cm per permettere alle onde di passare sotto.

Il progetto è al centro di polemiche da diverso tempo, che si risollevano ogni volta che il mare si ingrossa, perchè “rischia di essere distrutta dalla prima mareggiata”, ma in più occasioni l’amministrazione comunale e i tecnici hanno spiegato che “è idonea a sopportare le mareggiate”.

“La passerella rimarrà sotterrata subito e una mareggiata forte potrebbe anche portarla via. Nel 2018 il mare aveva portato di tutto, anche un gozzo. In caso di danni poi chi lo paga il ripristino? Noi cittadini con i nostri tributi?”, conclude Delucis.