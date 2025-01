Parte CarnevaLöa, ad Albenga c’è lo scrittore Morchio e non mancano teatro, musica e mostre: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Lo scrittore Bruno Morchio sarà ad Albenga per presentare il suo ultimo libro, al Teatro delle Udienze di Finalborgo andrà in scena uno spettacolo dedicato alla Giornata della Memoria, sempre nella città delle Torri sarà possibile visitare la Necropoli Romana, mentre a Loano è tutto pronto per l’inizio dell’edizione 2025 del CarnevaLöa. Sono soltanto alcuni degli appuntamenti da non perdere nel fine settimana che ancora una volta sarà ricco di appuntamenti culturali, musicali e teatrali. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

MORCHIO PRESENTA AD ALBENGA “LA BADANTE E IL PROFESSORE”

Per gli appuntamenti con gli autori organizzati dalla Libreria San Michele di Albenga, sabato 25 gennaio alle ore 17,30 presso il Frantoio Sommariva si terrà la presentazione del libro “La Badante e il professore” di Bruno Morchio. L’autore genovese è vincitore del Premio Scerbanenco 2023 che rappresenta da anni il più ambito riconoscimento nell’ambito della letteratura noir italiana. Dopo essere stato diverse volte in finale, infatti, nel dicembre 2023 Bruno Morchio si è aggiudicato il premio che rappresenta un giusto e meritato riconoscimento ad un autore che da lungo tempo, attraverso le sue storie ambientate a Genova, ci racconta con rara capacità introspettiva le mille e sofferte pieghe dell’animo umano.

Passando per vari personaggi (il più famoso resta l’investigatore privato Bacci Pagano) e attraverso diversi editori, Morchio ha mentenuto dritto il timone della sua cifra letteraria senza mai sbandare da una parte o dall’altra. Il libro sotto i riflettori si intitola “La badante e il professore” e segna l’esordio dello scrittore nella collana dei Gialli Mondadori.

La tappa ad Albenga è ormai un appuntamento scandito regolarmente negli anni, infatti Bruno ha presentato nella città delle torri tutti i suoi romanzi e spesso, come anche questa volta, accompagnato nella chiacchierata dall’amica e collega Cristina Rava.

AL TEATRO DELLE UDIENZE IN SCENA “SUI BINARI DELLA MEMORIA”

Al Teatro delle Udienze di Finale, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, debutta sabato 25 gennaio 2025 alle ore 21 la nuova produzione di Baba Jaga Arte e Spettacolo, Sui Binari della Memoria. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Marco Taddei, racconta la drammatica vicenda dei 13.000 bambini italiani strappati alle loro famiglie in Libia durante la Seconda Guerra Mondiale e riportati forzatamente in Italia. Una storia sconvolgente che prende vita sul palcoscenico, rievocando uno dei capitoli più amari della nostra storia.

Negli anni ‘30, il regime fascista aveva incoraggiato gli italiani a trasferirsi in Libia e a mettere su famiglia, ma con lo scoppio della guerra, il governo decise di rimpatriare i bambini, presentando questa operazione come una “grande vacanza al mare”. In realtà, questa scelta politica si rivelò una crudele burla, un errore devastante che segnò profondamente la vita di questi bambini. Strappati dai loro affetti e dal loro mondo, si ritrovarono in un paese sconosciuto, con una lingua e una cultura diverse, spesso senza la possibilità di riabbracciare i genitori fino alla fine del conflitto.

Sui Binari della Memoria è un’esperienza teatrale intensa, in cui un narratore ricostruisce gli eventi storici, accompagnato da musiche e suoni che evocano le voci lontane e disperate di quei bambini. Lo spettacolo è una riflessione profonda sui rischi della manipolazione politica dell’infanzia e si trasforma in un grido di denuncia e speranza, ricordando che, purtroppo, milioni di bambini nel mondo soffrono ancora oggi le stesse crudeltà a causa di guerre e conflitti. Un viaggio emozionante e doloroso, capace di lasciare senza fiato, che invita a riflettere sul valore dell’infanzia e sulla necessità di proteggerne i diritti, troppo spesso calpestati.

I biglietti per Sui Binari della Memoria sono acquistabili sul sito www.teatrodelleudienze.org o telefonando al numero 351 5699339 (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19). Prezzi: intero 15 euro, ridotto 12 euro per soci e under 25.

A LOANO PARTE IL CARNEVALE

A Loano è ormai tutto pronto per l’edizione 2025 del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall’associazione Vecchia Loano con il contributo dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. L’apertura della manifestazione si terrà domenica 26 gennaio alle 14.30 in piazza Italia con la consueta cerimonia della “consegna delle chiavi” della città da parte del sindaco di Loano Luca Lettieri al Beciancin (maschera ufficiale del Carnevaloa) e alle altre maschere Capitan Fracassa (maschera ligure della Commedia dell’Arte), Puè Pepin (il Re del Carnevale) e la Principessa Doria del Castello. Alla cerimonia partecipano numerose maschere provenienti, oltre che dalla Liguria, anche da altre regioni italiane. A seguire corteo per le vie cittadine e su lungomare.

AL TEATRO SACCO IN SCENA “VESPE D’ARTIFICIO”

All’Antico Teatro Sacco di Savona sabato 25 gennaio, alle 21, andrà in scena lo spettacolo “Vespe d’artificio” con il Musicattore Luigi Maio e Enrico Grillotti al Pianoforte. A grande richiesta, Luigi Maio torna a Savona con “Vespe d’Artificio”, suo cavallo di battaglia già applaudito al Teatro Chiabrera nel Febbraio del 2009, in occasione del Centenario Futurista. Musicattore® per sua originale e scherzosa definizione, Premio dei Critici di Teatro, Premio Dante Alighieri 2021 del CISI, Testimonial UNICEF per aver avvicinato anche i giovanissimi al suo “Teatro musicale da camera” (o Kammerspiel), Rappresentante in Italia della Fondation Igor Stravinsky quale interprete di riferimento della “Storia del Soldato”, Luigi Maio ha voluto restituire al Futurismo un’inedita veste ludica. Scrivendo, musicando e interpretando l’opera ‘post-futurista’ “Vespe d’Artificio”, Maio, da petroliniano incallito, ha rivendicato un posto per Ettore Petrolini nell’Olimpo dei grandi protagonisti del Novecento Storico, affiancandolo a Stravinsky, Picasso, Pirandello, Marinetti, etc. Durante lo scoppiettante spettacolo, infatti, vedremo i gloriosi fantasmi del compositore russo e del comico romano ‘dialogare’ tra loro e rievocare, in una curiosa rassegna, le gesta dei futuristi. «Più che aeroplani rombanti, mi sembrano vespe ronzanti!».

Il Teatro ha una disponibilità di posti a sedere limitata pertanto la prenotazione è consigliata. Saremo per voi, TELEFONICAMENTE disponibili il LUNEDI’- MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ – SABATO dalle 14.00 alle 17.00. In tutti gli altri giorni e orari potete inviarci le vostra prenotazione tramite sms o whatsapp al numero 3317739633 e riceverete la conferma della prenotazione.

INFO E PRENOTAZIONI

TEL e WA: 331.77.39.633

EMAIL: info@teatrosacco.com

VISITA GUIDATA ALLA NECROPOLI DI ALBENGA

Sabato 25 gennaio non perdete l’occasione di visitare la Necropoli Romana Settentrionale di Viale Pontelungo con il FAI Giovani delegazione Albenga Alassio. Orari di visita: 15:00 e 15:30. Ritrovo in Viale Pontelungo 59A, Albenga.

Evento con contributo minimo a partire da 5€ sia per iscritti che non iscritti FAI.

Prenotazione obbligatoria al numero: Chiara 331 4503894

Per info: albenga@faigiovani.fondoambiente.it

DOPPIO APPUNTAMENTO MUSICALE A FINALE

In arrivo un nuovo doppio appuntamento a Finale Ligure. Sabato 25 Gennaio alle ore 16:30 presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo assisteremo a un concerto dal titolo “Alla corte di Federico II” con il trio Sans Souci composto da Michele Menardi Noguera al flauto, il giovane virtuoso Francesco Croese al violino e Michele Croese al clavicembalo.

Lo spettacolo ha l’intenzione di ricreare la dimensione timbrica e stilistica prediletta dall’unico monarca della storia che si è distinto anche come valido strumentista e compositore. Federico II ha segnato indelebilmente tanto la storia politica e sociale del suo regno quanto, con i suoi gusti, la sua evoluzione artistica e musicale, ricercando uno stile che si ponesse all’ascoltatore colto come una sintesi perfetta dei linguaggi allora dominanti in Europa, quello italiano e quello francese.

Domenica 26 Gennaio alle ore 16,30 a Palazzo Ricci in Finalborgo avremo una nuova conferenza con audizioni, sarà la volta di un incontro dal titolo: La romanza da salotto dell’Ottocento. Largo spazio sarà dato alle famose composizioni di Francesco Paolo Tosti, famoso maestro di questo genere musicale, ma non mancheranno musiche di Verdi, Mascagni e Leoncavallo. La relatrice sarà Giovanna Soresina, pianista, musicofila e bravissima acquerellista.

Ingresso libero a offerta. Per informazioni o prenotazioni vi preghiamo di contattare il Direttore Artistico Prof. Michele Menardi Noguera via WhatsApp al 3534639960.

La rassegna Pomeriggi Musicali è organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Il nuovo anno prosegue con tante attività e iniziative al Parconatura di Asinolla a Pietra Ligure.

SABATO 25 GENNAIO dalle 10 alle 12 torna l’appuntamento con il simpatico slow #trekking, la passeggiata in natura con gli amici asinelli.

Dalle ore 14.00, invece, spazio al divertente gioco ATTACCA LA CODA ALL’ASINO. Infine, alle 15 e 30, l’iniziativa TREKKING CON STORIE, il tutto in compagnia del nostro staff.

DOMENICA 26 GENNAIO alle ore 11.00 GIRETTI A CAVALLO NELL’ULIVETO, mentre alle ore 14.30 torna anche uno dei format esperienziali del parco, VITA IN MANEGGIO.

Alle ore 14 e 30, poi, ci sarà PICCOLO PICCOLO PONY, dove i partecipanti si prenderanno cura di “Santiago”, tra coccole, spazzolate e passeggiate nel parco.

Sempre a disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

