Pareggio amaro per la Carcarese contro il Bragno, Abbaldo: “Probabilmente faremo ricorso per l’espulsione di Bablyuk”

La Carcarese pareggia 2 a 2 contro il Bragno. Nonostante le molte occasioni create, i biancorossi non sono riusciti a fare bottino pieno e se non fosse stato per Brignone a due dal termine avrebbero rimediato una sconfitta. Quello che però fa arrabbiare il direttore di gara è l’espulsione del centrocampista Bablyuk: era già ammonito e il secondo giallo gli è stato assegnato per essere rientrato in campo senza l’okay del direttore di gara.

Le dichiarazioni del direttore generale Roberto Abbaldo alla fine della partita

“Il risultato di oggi ci sta stretto, sicuramente non è quello che volevamo. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché quando siamo rimasti in 10 abbiamo giocato 40 minuti di altissimo spessore, avendo 10 palle gol”.

“Faccio i complimenti al Bragno, ma con tutta onestà devo dire che oggi la partita doveva finire con un altro risultato. Paghiamo due nostri errori nel primo tempo, nel giro di 5 minuti. Nel secondo tempo la porta sembrava stregata, meno male che Brignone ci ha fatto portare a casa un punto”.

“L’arbitro? Non entro nel merito di decisioni, falli, ammonizioni, ma credo che abbia sbagliato totalmente l’interpretazione dell’episodio di Babliuk, anche se lui a fine gara mi ha detto che non è d’accordo. Probabilmente faremo ricorso e ci diranno chi ha ragione. Babliuk ha preso il primo giallo su un contrasto di spalla, un minuto e mezzo dopo è stato sanzionato con il secondo giallo. Su un’azione in cui c’è stato anche un contatto in area, è uscito dal terreno di gioco, è poi rientrato a pallone lontano, non c’è stato l’intervento di nessun dottore, ma l’arbitro – quando si è fermato il gioco – è andato ad ammonirlo per la seconda volta”.

“Personalmente sono allibito. A parte che credo ci voglia un po’ di elasticità, essendo uscito dal campo su una dinamica di gioco e non accompagnato dallo staff medico, secondo me il secondo giallo è stata un’invenzione che ci ha penalizzato. È un campionato che si gioca su pochi punti, è quindi importante anche aver portato a casa un pareggio e non aver perso. C’è tantissimo rammarico, però altre volte siamo stati premiati oltre i nostri meriti, oggi di sicuro abbiamo lasciato due punti sul campo”