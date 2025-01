Parcheggi a Ceriale, Nervo e Dani: “In pineta il rimedio ha peggiorato il danno, amministrazione senza programmazione”

Ceriale. Continua il botta e risposta tra le minoranze e l’amministrazione comunale di Ceriale rispetto alla situazione dei parcheggi della cittadina rivierasca.

“Purtroppo come già detto più volte l’incapacità dell’amministrazione Fasano, si è palesata anche su tematiche semplici e ordinarie come quelle che riguardano i parcheggi per automobili – dicono oggi Piercarlo Nervo, capogruppo di Noi per Ceriale, e Fabrizio Dani, di CerialeSi – Solo due giorni fa il caso inerente l’eliminazione dei parcheggi lungo la via Romana che penalizza i genitori che portano i loro figli a scuola e le attività commerciali”.

“Pensavamo che quella decisione bastasse già per mettere in risalto le incapacità e il distacco dal tessuto socio economico del paese da parte dell’attuale amministrazione, ma purtroppo, ci è stata segnalata, da alcuni cittadini stanchi di questo comportamento da parte dell’amministrazione, un’ulteriore modifica relativa ai parcheggi, che abbiamo verificato direttamente e che riguarda la zona pineta. Recandoci in pineta abbiamo potuto vedere come l’amministrazione abbia provato a correre ai ripari per tamponare l’errore commesso con l’eliminazione di 35 parcheggi sul molo San Sebastiano, ma, anziché porre rimedio, ha complicato ulteriormente la situazione”.

“Nel dire questo ci riferiamo ai nuovi stalli per autovetture che sono stati aggiunti alle postazioni già esistenti, peccato che questi stalli rendono difficoltoso il transito e la manovra per le autovetture che una volta giunte in pineta decidono di ritornare verso ponente (chi ha un mezzo di medie dimensioni non riesce a compiere il tragitto in modo lineare come avveniva prima ma è costretto a fare un paio di manovre per andare dal lungomare a via Indipendenza)”.

“Non si può continuare a gestire il Comune in questo modo, senza una programmazione ma mettendo in atto delle iniziative fine a se stesse e solo per tamponare i continui errori che vengono commessi nella reale programmazione. Facciamo un ulteriore appello al primo cittadino affinché metta il freno alle idee disastrose messe in atto dal vice sindaco Giordano (è giusto dare un nome a queste iniziative ), cosa che non pensiamo solo noi ma anche l’assessore De Stefano Barbara che non ha esitato nel rendere pubblica la sua idea e la sua contrarietà a quanto continua fare il vice sindaco, cosa che sarebbe bello facessero pubblicamente anche gli altri componenti della maggioranza ed in primis il sindaco, visto che anche loro sono contrari a tutto quanto sta accadendo. Chiediamo ancora al sindaco di intervenire con la modifica della segnaletica messa in atto perché in questo modo crea problemi alla viabilità”.