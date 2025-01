Pallavolo, prima da titolare in Serie A3 da ricordare per il finalese Mattia Pievani: a lui il titolo di MVP

Finale Ligure. Una bella notizia per lo sport di Finale, soprattutto per la sezione pallavolistica. Il finalese Mattia Pievani, arrivato a giocare nei professionisti con la Pallavolo La Bollente Acqui Terme in Serie A3, è stato schierato tra i titolari per la prima volta.

In questa occasione, nel match contro la Pallavolo Diavoli Rosa, Pievani è stato premiato come MVP dopo una prestazione importante condita da 15 punti messi a segno.

Il Volley Team Finale ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il risultato ottenuto dal suo ex tesserato.

Il comunicato:

La Sezione Volley e tutta la Polisportiva si congratulano con Mattia e gli augurano di togliersi sempre più soddisfazioni nella sua meritata esperienza tra i professionisti.

Fieri di te!