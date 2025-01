Pallavolo: molto positivo il primo weekend del 2025 per le squadre del Volley Team Finale

E’ stato molto positivo il risultato generale della chiusura del primo weekend di Campionato del 2025 per le squadre del Volley Team Finale, Sezione della Polisportiva del Finale A.S.D.!

Anche se sabato 11 gennaio, al mattino, l’Under 14 Femminile Blu guidata dai Coach Alessandro Giordano e Andrea Parodi rimedia una sconfitta in casa per 3/2 contro l’Albenga, più tardi i Coach Davide Bruzzo e Andrea Casanova ottengono una doppia vittoria nelle partite giocate sempre in casa, al Palasport Alessia Berruti e portano a casa i 3 punti sia nel pomeriggio con il Bordivolley nel campionato di 1^ Divisione Femmine, che in serata con la Serie D Femminile nello scontro diretto con il Celle Varazze che le conferma al terzo posto in classifica.

Domenica 12 gennaio la giornata inizia alla mattina con il derby di 2^ Divisione Femminile giocato sempre al Palasport Berruti contro il Maremola: ed è una vittoria convincente per 3/0 quella ottenuta dalle nostre ragazze guidate dai Coach Andrea Casanova e Barbara Comaschi.

Chiude infine il week end la Serie C Maschile dei Coach Andrea Paroli e Nicolò Visca che, nonostante infortuni e malattie, portano a casa 3 importantissimi punti dalla trasferta di Voltri con il Colombo.

In settimana, vittorie convincenti sia per l’Under 18 Femminile Blu che ha giocato in casa contro il Celle Varazze mercoledì 8, che per l’Under 17 Maschile che ha giocato sempre in casa giovedì 9, contro il VBC Savona, mentre non portano a casa punti ma dimostrano di essere sulla strada giusta l’Under 14 Femminile Gialla e l’Under 18 Femminile Bianca, sconfitte entrambe dal Sabazia.

Al di là dei risultati é importante sottolineare la crescita da parte di tutti i gruppi giovanili, vero obiettivo per la Società.

Sia in campo maschile che in quello femminile il lavoro organizzato dagli staff guidati da Andrea Paroli e da Davide Bruzzo va infatti in quella direzione.