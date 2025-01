Pallacanestro Alassio, buoni risultati per prima squadra e giovanili maschili

Alassio. Bel colpo in trasferta per la prima squadra maschile, vincono le squadre del settore maschile. Meno bene le squadre femminili che incappano in una settimana no. Ecco il consueto resoconto settimanale della Pallacanestro Alassio, redatto dalla società gialloblù.

Settore maschile. Il recap di una settimana molto positiva.

DR2: Partita con una bella cornice di pubblico e dall’alto contenuto agonistico. Riusciamo a spuntarla contro una squadra più esperta e con individualità di valore.

Le Torri 66 – Ponente 75

U19 G.: Partita dove non brilliamo particolarmente pur conducendo sempre l’incontro e allungando definitivamente nell’ultimo quarto.

Seagulls 50 – Ponente 66

U17: Vincono sia la squadra Gold che quella Regionale. Gli U17 G. giocano un’ottima partita con Vado sia in fase difensiva che offensiva e gli U17 Reg. conducono sempre a Loano seppur con scarti minimi.

Ponente 79 – Vado 43

Loano 49 – Ponente 56

U15 Reg: Primo referto rosa per i ragazzi del Regionale che superano con una bella prova Bk Finale! Con perseveranza e senza abbattersi mai hanno dato buoni segnali di miglioramento.

Ponente 51 – Finale 47

U13 Nba: Trasferta a Ceriale dove iniziamo bene per poi adagiarci e giocando con energia solo nel terzo quarto contro la formazione di casa che non ha mai mollato.

Le Torri Pistons 50 – Alassio Kings 79

ESORDIENTI: Bel successo per i 2013-14 a Savona dove l’aspetto più positivo è stato sicuramente quello di mettere in evidenza il piacere di passarsi la palla.

Cestistica 4 – Alassio 12

MINIBASKET: Mini torneo interno tra i superstiti dall’influenza dove disputiamo tante mini partite con la sola volontà di giocare il più possibile.

Settore femminile. Tre referti gialli per le squadre in rosa.

A riposo le squadre U13F, U17F e rinviata la partita delle U16 Piemonte sono scese in campo la Prima Squadra e le U15.

SERIE C FEMMINILE: Due gare, una infrasettimanale e una nel week end, che purtroppo non hanno sorriso alle nostre ragazze. L’andamento però e’ stato differente: a Pegli giochiamo un gran primo quarto (15-25 per noi) ma pur con un black out nel secondo disputiamo una gara equilibrata per tutti i 40 minuti cedendo di 10 e registrando l’esordio di Ilary in un campionato senior. Con Lerici, in casa, invece siamo in giornata no e nonostante questo rientriamo diverse volte sotto le 10 lunghezze di distanza ma senza mai dare l’impressione di poterla vincere anche se al ritorno cercheremo di dimostrare di essere al livello delle spezzine. Bilancio dopo sei partite: 3 vinte e 3 perse.

PEGLI 77 – PONENTE 67

PONENTE 47 – LERICI 71

UNDER 15 FEMMINILE: Dopo cinque vittorie consecutive arriva il secondo referto giallo in una partita equilibrata per tutti i 40 minuti. Iniziamo con un ottimo primo quarto ma abbiamo un gran passaggio a vuoto nel secondo, segnando solo 3 punti, che ci costerà la partita. Dopo l’intervallo lungo torniamo in partita ma gli ultimi due minuti del match risultano favorevoli alle genovesi che vincono una gara tra due compagini presenti nelle posizioni di vertice di questo campionato. Bilancio dopo 7 partite: 5 vinte e 2 perse.

PONENTE 37 – SCAT GE 42