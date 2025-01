Outdoor Liguria, l’assessore Piana: “37 nuovi percorsi e 132 km di nuovi sentieri

Liguria. Con l’approvazione del tredicesimo aggiornamento della “Carta Inventario dei Percorsi Escursionistici della Liguria”, Regione Liguria compie un nuovo passo avanti nella valorizzazione del territorio e nella promozione del turismo outdoor.

“Si tratta di un ulteriore impegno per potenziare e razionalizzare l’offerta turistica del nostro entroterra, puntando sulla rete escursionistica come risorsa fondamentale per il territorio – dice il vice presidente con delega all’Escursionismo, Alessandro Piana – Con 37 nuovi percorsi inseriti e 2 tracciati migliorati, andiamo a incrementare il patrimonio escursionistico della Liguria che ora conta oltre 5.588 km di itinerari a disposizione di cittadini e turisti”.

“I nuovi percorsi, richiesti da 12 comuni della provincia di Savona e dal Parco del Beigua, aggiungono 132 km alla rete regionale, portando il totale a 1.013 itinerari. I sentieri, selezionati in conformità con i criteri della legge regionale n. 24/2009, garantiscono una segnaletica adeguata, manutenzione e accesso pubblico. Tra i nuovi tracciati spiccano l'”Anello di Vezzi” (Comune di Vezzi Portio), il “Giro del Monte Spinarda” (Comune di Calizzano) e il “Sentiero del Cornaro” (Comune di Celle Ligure), oltre ad alcune varianti che migliorano l’accessibilità e la sicurezza di percorsi già esistenti”.

“L’inserimento dei nuovi percorsi nella Carta Inventario comporta la dichiarazione di pubblico interesse e permette ai comuni di accedere ai contributi regionali per interventi di manutenzione e valorizzazione. Un’opportunità concreta – conclude Piana – per la promozione dello sviluppo delle aree interne che incentiva il turismo responsabile e rafforza il legame tra comunità locali e ambiente naturale”.

I dati aggiornati saranno disponibili sul Geoportale regionale (geoportal.regione.liguria.it) e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.