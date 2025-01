Ospedale di Cairo, prosegue la riorganizzazione della Radiologia: Asl al lavoro per l’installazione della nuova Tac

Cairo Montenotte. Significativo passo avanti per la riorganizzazione del reparto di radiologia presso l’ospedale di Cairo Montenotte, che come sottolinea l’Asl2 savonese è divenuto “indispensabile a seguito dei danni alluvionali”. Ora “è stato superato un importante ostacolo che avrebbe potuto rallentare l’avanzamento del progetto”.

“A seguito dei dovuti approfondimenti è stato confermato che l’intervento potrà proseguire con l’impresa già selezionata prima dell’alluvione, accelerando così i tempi di realizzazione al fine di garantire il rispetto delle scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per l’installazione della nuova Tac. Il nuovo reparto di Radiologia sarà situato al piano terra e a regime offrirà un servizio diagnostico completamente rinnovato: oltre alla nuova Tac, saranno installati un sistema radiologico digitale diretto, un ecografo e un mammografo”.

La fase progettuale è già stata avviata, ma “i tempi rimangono stretti e il rispetto delle scadenze del PNRR richiederà il massimo impegno di tutte le figure coinvolte, con l’obiettivo di completare l’installazione della nuova Tac entro la fine del 2025”.

La direzione di Asl2 desidera ringraziare la strutture complesse “Patrimonio e Gestione Tecnica” e “Sistemi Informativi Aziendali”, la struttura semplice dipartimentale “Ingegneria Clinica”, e tutti i collaboratori coinvolti “per la dedizione e il lavoro che saranno necessari per realizzare questo progetto; l’impegno di tutti sarà decisivo per il successo di questo progetto strategico, fondamentale per l’offerta sanitaria a servizio del territorio”.