Orientamento al della Rovere di Savona: gli studenti del liceo Made In Italy presentano le loro esperienze

Savona. Giovedì 30 gennaio alle 15 presso l’aula De Mari di via Monturbano 8, alcuni studenti del liceo Made in Italy del della Rovere di Savona presenteranno il loro corso di studi alle famiglie e studenti delle medie interessati a conoscere questo nuovo indirizzo.

Il liceo Made in Italy è infatti una novità sul piano ordinamentale: è stato avviato lo scorso anno e presenta caratteri decisamente innovativi. L’ordinamento di tale liceo è volto a fornire competenze specifiche relativamente alla gestione d’impresa, alle strategie di mercato e ai processi produttivi e organizzativi, nonché alla promozione e valorizzazione dei prodotti del genio e dell’ imprenditorialità italiana.

Gli studenti, insieme alla dirigente scolastica, presenteranno dunque le attività didattiche svolte, il quadro orario quinquennale delle discipline, i contenuti affrontati durante le lezioni, le competenze acquisite nonché le esperienze condotte presso aziende al fine di conoscerne i sistemi produttivi, l’impianto organizzativo, la gestione amministrativa nonché le forme e gli ambiti di commercializzazione dei prodotti.

La dirigente scolastica, Monica Carretto, ritiene importante che in questa fase dell’orientamento siano gli stessi studenti a “raccontare” la scuola, perché, afferma, “è importante non solo quello che noi diamo ma anche come questo viene ricevuto, come lo studente fa proprio il corredo di informazioni fornito, come sa interpretarlo per crearsi il suo personale percorso di vita. Questo liceo, proprio per i suoi connotati, stimola l’autoimprenditorialità, l’inventiva, la capacità di farsi portatori di un’idea, di un progetto e di saperlo concretizzare. Ecco perché è importante che, soprattutto per questo liceo, siano gli studenti a parlarne perché nessuno, meglio di loro, può sapere come ciò che è stato appreso a scuola stia diventando stimolo a comprendere meglio i meccanismi dell’economia, le conquiste del diritto, le logiche della storia; come i contenuti studiati possano generare idee, guizzi di inventiva, proposte per il futuro.

Dunque in questa ultima seduta di orientamento, la parola sarà data agli studenti, perché possano spiegare la loro esperienza di “pionieri”, raccontare il loro percorso e rispondere alle domande e quesiti che le famiglie e gli studenti delle medie vorranno formulare.