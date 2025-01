Ora è ufficiale: il principe Alberto di Monaco farà tappa ad Andora e Stella il prossimo 25 novembre

Andora – Stella. Adesso c’è l’ufficialità. Il principe Alberto di Monaco visiterà Andora e Stella il prossimo novembre. I due Comuni, membri dell’Associazione Siti Storici Grimaldi, sono stati scelti da Sua Altezza Serenissima, il Principe Alberto II di Monaco, per una visita istituzionale programmata per il 25 novembre 2025.

Il sovrano monegasco, da sempre attento a consolidare i legami con i territori storicamente legati alla sua famiglia, visiterà i due comuni savonesi, accomunati dall’avere entrambi un castello che è stato sotto il dominio dei Grimaldi tra il 1248 e il 1278.

Per Andora si tratta del Paraxo, edificio fortificato situato nel cuore di Borgo Castello. Il sindaco Mauro Demichelis aprirà al Principe le porte del Palazzo, attualmente oggetto di un intervento di riqualificazione che lo sta trasformando in un prestigioso polo museale, dove sarà utilizzata la realtà virtuale dinamica.

Eguale prospettiva di recupero e apertura al pubblico vuole dare il sindaco di Stella al locale Castello Grimaldi. Andrea Castellini presenterà ad Alberto II di Monaco il rendering della riqualificazione dei resti del sito medievale sulla collina di Stella San Giovanni, acquisiti al patrimonio comunale nel 2023, con l’intento di riportare il maniero alla fruizione per attività culturali. L’edificio sorge sulla collina che accoglie anche la tomba di Sandro Pertini.

Il 25 novembre 2025, tra i due sindaci avverrà un simbolico passaggio di testimone tra il Paraxo riqualificato e il Castello Grimaldi, con l’auspicio che anche Stella trovi tutte le risorse necessarie per il completo recupero, come accaduto per Andora.

“Siamo onorati e grati a Sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco per aver accettato il nostro invito – dichiarano i sindaci Mauro Demichelis e Andrea Castellini –. Ci troviamo in perfetta sintonia con lo spirito delle visite istituzionali che il Principe compie per creare legami e relazioni con le comunità, basati su valori condivisi: oltre alla conservazione della memoria storica, l’unione sentita per la tutela dell’ambiente e la promozione dei territori e delle loro eccellenze”.

“Un ringraziamento all’Associazione Siti Storici Grimaldi e al Presidente Fulvio Gazzola per aver creato le condizioni per questo incontro e per l’aiuto nell’organizzazione” concludono.