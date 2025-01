Opportunità di Servizio Civile e corso di formazione con la Uildm di Albenga

Albenga. La Uildm di Albenga è pronta ad accogliere nuovi volontari per due importanti progetti di Servizio Civile Universale che mirano a migliorare la vita delle persone con difficoltà motorie. Con una durata di 12 mesi e un impegno settimanale di 25 ore, queste esperienze offrono l’opportunità di impegnarsi concretamente nel sociale, ricevendo al contempo formazione e supporto economico.

I Progetti di Servizio Civile

Progetto “2025 Dai diamanti non nasce niente”

Codice progetto: PTXSU0004724010782NMTX

PTXSU0004724010782NMTX Codice sede: 142578

142578 Posti disponibili: 4 (1 riservato a giovani con difficoltà economiche, ISEE ≤ 15.000 euro)

Questo progetto offre l’opportunità di accompagnare persone con disabilità motorie durante le visite mediche e le terapie, ma anche di partecipare ad attività sociali come viaggi di piacere per i nostri utenti. L’obiettivo è garantire un supporto che migliora la qualità della vita, rendendo possibile a chi ha difficoltà motorie di svolgere le attività quotidiane con maggiore serenità.

2. Progetto “2025 Nessuno resta indietro”

Codice progetto: PTCSU0004724011926NMTX

PTCSU0004724011926NMTX Codice sede: 142578

142578 Posti disponibili: 2

In questo progetto, i volontari avranno l’occasione di accompagnare ragazzi diversamente abili a scuola e in altre attività quotidiane, supportando il loro percorso educativo e sociale. L’obiettivo è quello di “non lasciare indietro nessuno”, garantendo inclusione e pari opportunità.

Cosa Offriamo ai Volontari?

Assegno mensile di 507,30 euro (tassabili solo se si superano i 7.500 euro di reddito annuale).

di 507,30 euro (tassabili solo se si superano i 7.500 euro di reddito annuale). Formazione generale e specifica, in linea con le linee guida del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

generale e specifica, in linea con le linee guida del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Permessi di assenza proporzionati al periodo di servizio (20 giorni per 12 mesi), oltre a permessi straordinari per motivi specifici come esami universitari, donazione del sangue, lutto, ecc.

proporzionati al periodo di servizio (20 giorni per 12 mesi), oltre a permessi straordinari per motivi specifici come esami universitari, donazione del sangue, lutto, ecc. Copertura assicurativa e crediti formativi (se riconosciuti dall’Università).

e crediti formativi (se riconosciuti dall’Università). Attestato di partecipazione rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e attestato specifico delle competenze acquisite.

rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e attestato specifico delle competenze acquisite. Possibilità di riserva di posti nei concorsi pubblici per gli operatori volontari che completano il Servizio Civile Universale senza demerito.

nei concorsi pubblici per gli operatori volontari che completano il Servizio Civile Universale senza demerito. Un periodo di tutoraggio e orientamento lavorativo di 21 ore per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro.

Corso di Formazione per Volontari del Trasporto Socio-Sanitario

In aggiunta ai progetti di Servizio Civile, la UILDM di Albenga offre anche la possibilità di partecipare a un corso di formazione per diventare Volontari del Trasporto Socio-Sanitario. Il corso, della durata di 16 ore, fornirà tutte le competenze necessarie per accompagnare persone con difficoltà motorie presso strutture sanitarie per esami, terapie e altre necessità, oltre a supportare ragazzi diversamente abili nelle loro attività scolastiche.

Il corso include sessioni teoriche e pratiche, con nozioni semplici e utili per svolgere il servizio in sicurezza. È aperto a tutti, con requisiti di età compresa tra i 18 e i 75 anni, e il tempo da dedicare è completamente flessibile: i volontari potranno decidere quanto tempo dedicare al servizio, in base alle proprie disponibilità.

Per iscriversi al corso, è possibile cliccare sul seguente link.

Come Partecipare? Per partecipare ai progetti di Servizio Civile o al corso di formazione, è necessario inviare la propria candidatura tramite i seguenti contatti della UILDM di Albenga:

Indirizzo: Via Roma, 66 – 17031 Albenga (SV)

Via Roma, 66 – 17031 Albenga (SV) Email: uildm.albenga@gmail.com

uildm.albenga@gmail.com Pec: uildmalbenga@pec.it

uildmalbenga@pec.it Telefono: 0182-50555

Non perdere l’opportunità di fare la differenza nella vita degli altri e acquisire esperienza preziosa per il tuo futuro professionale! Unisciti a noi nella missione di migliorare la vita delle persone con disabilità motorie!