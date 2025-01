Omicidio di piazza delle Nazioni, la Corte d’appello di Genova riduce a 30 anni la pena per Safayou Sow

Genova. Pena ridotta in appello per Safayou Sow, imputato per l’omicidio di Danjela Neza, la 29enne uccisa la notte tra il 5 e il 6 maggio 2023 in piazza delle Nazioni a Savona.

In primo grado Sow, 28 anni, era stato condannato all’ergastolo per omicidio aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla relazione affettiva, mentre stamattina la Corte d’assise d’appello di Genova disposto per lui la pena di 30 anni di reclusione.

La sostituta pg Cristina Camaiori ha concordato con la difesa dell’imputato un bilanciamento diverso tra le aggravanti e le attenuanti generiche, tenendo conto del fatto che l’assassino aveva chiamato lui stesso il 112 e aveva dato il suo contributo all’accertamento dei fatti.

Collega di lavoro in un ristorante della Darsena ed ex fidanzato di Danjela (28 anni), Sow, l’aveva uccisa perché non accettava la fine della loro relazione proprio il giorno in cui la ragazza avrebbe dovuto tornare al lavoro. Le aveva sparato in testa, con una pistola con matricola abrasa comprata due mesi prima.

L’omicidio era avvenuto al termine di un lungo incontro che lui stesso aveva sollecitato alla ragazza. Era andato a prenderla a casa, aveva parcheggiato l’auto in una traversa di piazza delle Nazioni. Avevano mangiato un panino insieme, sempre in auto. Poi la discussione si era trasformata in lite, rimasta memorizzata fino all’omicidio proprio sul cellulare della giovane. Nell’audio drammatico registrato dalla vittima, che pensava di utilizzare le dichiarazioni dell’ex durante quella serata come prova delle tensioni che erano esplose anche sul posto di lavoro, ci sono gli ultimi minuti di vitta della giovane donna e l’estremo tentativo di salvarsi prima del rumore di una colluttazione e degli spari.