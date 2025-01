Olimpic sconfitto ma campione d’inverno, Berogno: “Non ci siamo snaturati, lo rifarei”

L’Olimpic perde 3 a 0 contro il Savona ma chiude il girone di andata al primo posto forte dei 35 punti conquistati. Striscioni secondi a 34. Terza posizione per il Multedo, che oggi ha pareggiato 2 a 2 sul campo della Bolzanetese.

Così mister Gianni Berogno a fine partita: “Il Savona è una squadra molto forte ma devo fare una grande plauso ai miei ragazzi. Nonostante il passivo hanno fatto una grande partita. Ci troviamo primi alla fine dell’andata anche un po’ a sorpresa. Ci stiamo bene ma era difficile contro il Savona”.

“Mi è piaciuto l’atteggiamento perché questa squadra ha sempre voglia di sorprendere. Una sconfitta contro il Savona ci può stare”.

A livello tattico, si è creato un costante 3 vs 3 tra gli attaccanti del Savona e la difesa dell’Olimpic. Col senno di poi, sarebbe stato meglio un atteggiamento più prudente? “Noi giochiamo a tre – spiega Berogno – e andiamo in difficoltà ma non ci siamo snaturati. Ce la siamo giocata così, anche se non ha pagato però lo rifarei”.

” Non penso che ci sarà nessun contraccolpo. La prossima settimana c’è lo Speranza e sarà un altro bel banco di prova”, conclude.