Prova di forza del Savona! 3 a 0 alla capolista Olimpic, Rignanese ennesima doppietta e sigillo di Piu

Olimpic 0 – Savona 3 (10′ Rignanese, 45’+5 Piu, 59′ Rignanese)

Grande vittoria del Savona. 3 a 0 contro la capolista che consente di alzare al massimo l’asticella dell’ambizione nel girone di ritorno. Ora il primo posto occupato proprio dai genovesi è a solo un punto. Ma non solo i punti. Lo sviluppo della partita ha messo in mostra la diversa caratura delle due squadre seppur la capolista di mister Berogno abbia fatto vedere qualche buono spunto e costretto comunque il portiere Bova ad alcune grandi parate. Proprio l’estremo difensore, in qualche occasione quest’anno non impeccabile, è stato tra i grandi protagonisti della partita. Insieme a lui, il bomber Rignanese, autore dell’ennesima doppietta di questo campionato. Con il pareggio 2 a 2 del Multedo sul campo della Bolzanetese ora il Savona è secondo in classifica. Tra i più positivi anche Durante per i due assist. Ora il Savona, nonostante sia un punto dietro, ha la consapevolezza e il dovere di essere artefice del proprio destino.

La cronaca minuto per minuto

95′ Finisce qui!

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ Grande punizione di Varone ma oggi Bova è insuperabile. Ancora una grande parata in tuffo.

83′ Cambio nel Savona. Incorvaia entra al posto di Colombo.

78′ Savona in 10. Secondo giallo per Carro Gainza, punito dall’arbitro per una simulazione. Cola fa quindi entrare Signori al posto di piu.

74′ Ammonito Pische, che poi lascia il campo a beneficio di Varone.

73′ Esce tra gli applausi Rignanese, al suo posto Doci.

65′ Savona ancora pericoloso con Rignanese, che colpisce di testa su corner ma palla fuori.

61′ Ammonito Piu. Si scaldano gli animi. Sacco esce, entra Rucco.

59′ Rignanese fa tris! Grande assist di Apicella che lancia il numero nove il quale tocca quanto basta per beffare Drigani in uscita.

58′ Cerchez al posto di Briano.

56′ Angolo Olimpic, buon avvio dei genovesi. Niente di fatto. Poi sul prosieguo Morando prova il tocco sotto porta su cross di Rizzo. Conclusione murata dalla difesa.

55′ Apicella fa a sportellate con Morando. Ammonito il difensore del Savona.

53′ Bova vola! Botta di Rizzo, il numero uno biancoblù si tuffa parando il tiro diretto all’incrocio e scendendo blocca anche il pallone.

50′ Pische chiede e ottime l’uno-due a Morando. Tiro respinto in corner. Sulla battuta, Albertoni colpisce da posizione ravvicinata ma Bova si fa trovare pronto.

46′ Si riparte.

Secondo tempo

45’+5 Raddoppio del Savona! Ancora protagonista Durante. Serve Briano, si propone per chiudere il triangolo. Una volta ricevuto di nuovo il pallone, si incunea in area e mette al centro per Piu. L’ex Finale calcia di prima insaccando. Non riesce a Pische il tentativo di rinvio in extremis sulla linea di porta.

43′ Super Bova! Limonta calcia dal limite dopo una bella azione personale. Tiro che si alza e sembra diretto sotto alla traversa. Gran tuffo del portiere che devia quanto basta per spedire il pallone sopra la traversa.

42′ Fallo di Carro Gainza, ammonito.

39′ Calcia forte Piu. Drigani non trattiene, la difesa riesce a liberare.

36′ Anche Garbini costretto a uscire per un acciacco. Al suo posto entra Apicella. Il giocatore subentrato si piazza al centro della difesa, a sinistra Colombo a destra Schirru.

32′ Fase in cui l’Olimpic prova a fare possesso ma è difficile trovare varchi.

28′ Fallo di Morando, il nove dell’Olimpic è il primo ammonito della partita.

27′ Carro Gainza si invola sulla sinistra. Serve Rignanese al centro. L’attaccante fa però un tocco di troppo consentendo ai difensori di chiduere.

25′ Gaggero pesca bene Piu che taglia verso destra, bel controllo ma tiro fuori misura.

23′ Cambio nell’Olimpic: Sacco esce per infortunio, al suo posto entra Murtas

20′ Rizzo prova il filtrante per Morando ma le magli biancoblù sono strette e l’azione si chiude.

16′ Morando porta palla, prova la conclusione che esce male. Ma il pallone finisce tra i piedi di Pische tutto solo davanti a Bova. Il portiere esce bene a chiudere lo specchio bloccando. L’attaccante rossoverde sciupa però una ghiottissima opportunità.

15′ L’Olimpic accetta l’1 vs 1 tra i suoi tre centrali e le tre punte savonesi. Un atteggiamento che al momento sembra esporli a qualche rischio di troppo.

11′ Risponde subito l’Olimpic con un tiro di Rizzo, Bova si distende bene e devia in angolo.

10′ Goal del Savona! Durante punta l’area e fa partire un cross morbido che è un cioccolatino da scartare per la testa di Rignanese che insacca di testa facendo esplodere di gioia i tanti ultras biancoblù!

8′ Occasione Savona. Sponda di Rignanese, inserimento di Piu che calcia di prima intenzione però di molto sopra alla traversa.

5′ Ecco il Savona. Carro Gainza si trova il pallone in area e calcia forte. Drigani chiude sul primo palo rifugiandosi in angolo. Sul corner, fischiato un fallo in attacco di Salis.

Nota tattica: modulo 3-5-2 per la squadra di Berogno, Savona con il 3-4-3. In teoria, superiorità numerica in mezzo al campo per i genovesi, sugli esterni per i biancoblù. Briano e Piu partono però da posizione più centrale rendendo lo schieramento più un 3-4-2-1.

3′ Olimpic subito propositivo. Azione che si sviluppa sulla destra, Larosa calcia da posizione defilata in area, Bova respinge e la difesa libera.

1′ Si parte. Savona con la classica divisa biancoblù. Maglia rossoverde per l’Olimpic. Calcio di inizio battuto dai locali.

Fra pochi minuti inizia l’ultima partita del girone di andata. Match però già importante per capire se il Savona potrà iniziare il ritorno a un passo dal primo posto (se vince), a quattro lunghezze (se pareggia) o a -7 in caso di vittoria dell’Olimpic.

Primo tempo

Savona: 1 Bova, 2 Gaggero, 3 Durante, 4 Schirru, 5 Garbini, 6 Colombo, 7 Briano, 8 Carro Gainza, 9 Giacomo Piu, 10 Salis, 11 Rignanese. A disposizione: 12 Fois, 13 Mata, 14 Apicella, 15 Fancellu, 16 Doci, 17 Cerchez, 18 Signori, 19 Incorvaia, 20 Damonte. Allenatore: Emanuele Cola.

Olimpic: 1 Drigani, 2 Limonta, 3 Pische M, 4 Vigogna, 5 Sacco, 6 Albertoni, 7 Pinna, 8 Rizzo, 9 Morando, 10 Larosa, 11 Pische A. A disposizione: 12Merani, 13 Leotta, 14 Ferraro, 15 Rucco, 16 Marvaso, 17 Murtas, 18 Cadili, 19 Semprevivo, 20Varone. Allenatore: Gianni Berogno.

Arbitro: Crova di Chiavari

Genova Pra’. Al fischio finale ci sarà ancora un intero girone di ritorno da disputare. Tuttavia, dall’esito di questa partita potrebbe a fine anno dipendere il destino sportivo del Savona. Per salire in Promozione serve vincere il campionato. I playoff sono una via stretta e quest’anno ci potrebbe essere meno spazio per i ripescaggi. Ecco perché perdere oggi e scivolare a -7 dal primo posto potrebbe complicare e non poco le mire del Vecchio Delfino. L’obiettivo è chiaramente la vittoria, come spiegato anche dal presidente Milani, perché la rosa degli Striscioni è di primo ordine ma occhio all’entusiasmo di una formazione partita a fari spenti e con merito prima della classe.

La classifica prima di questo turno: Olimpic 35, Multedo 32, Savona 31, Campese 29, Masone 28, Bolzanetese 25, Speranza 22, Rossiglionese 18, Old Boys Rensen 17, Pegli Lido 17, Vecchiaudace 13, Quiliano&Valleggia 11, Spotornese 10, Vadese 9, Sciarbo&Cogo 8, Letimbro 5.

La altre partite: Masone-Spotornese, Bolzanetese-Multedo. Domani: Vecchiaudace-Rossiglionese, Letimbro-Sciarbo&Cogo, Pegli Lido-Speranza, Campese-Old Boys Rensen, Quiliano&Valleggia-Vadese.