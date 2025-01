Nuovo Polo Scolastico di Finale Ligure: il 25 gennaio Open Day

Finale Ligure. Giorni di iscrizione alle classi prime al Nuovo Polo Scolastico di Finale Ligure

Sabato 25 gennaio dalle 9:00 alle 12:00 il Nuovo Polo Scolastico di Finale Ligure apre le sue porte per accogliere i ragazzi che vogliono iscriversi presso gli Istituti: IPSSAR, IPSIA e Liceo.

Ampia è la gamma di offerte su cui spaziare per compiere la propria scelta: dal professionale (ospitalità alberghiera, meccanici e grafici) ai corsi del liceo ( scientifico, linguistico e delle scienze umane).

Presso gli istituti potrete trovare docenti pronti ad orientarvi verso la scelta più idonea alle vostre aspettative future di studio e di professione.

Sarà, inoltre possibile, prenotare visite alla scuola.

Per coloro interessati all’iscrizione all’istituto alberghiero sarà possibile partecipare ad alcune attività svolte in laboratorio, basterà chiamate il numero 019691372 oppure 019 691245 in orario scolastico.

“Seguite le vostre passioni e create con noi il vostro futuro. Vi aspettiamo”, è l’invito.