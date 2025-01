Nuovo infortunio per Bucci, braccio steccato in ospedale dopo una caduta

Liguria. Nuova disavventura per il presidente della Liguria Marco Bucci. Il governatore ed ex sindaco di Genova è stato visto uscire dall’ospedale Galliera con un braccio steccato.

A seguito di una caduta accidentale, il presidente ha riportato una frattura composta alla clavicola destra. Nonostante l’accaduto, il presidente ha effettuato un sopralluogo al cantiere dello scolmatore del Bisagno e successivamente si è sottoposto ad accertamenti diagnostici al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Solo dopo questo impegno, visto che la situazione non accennava a migliorare, avrebbe deciso di farsi visitare al Galliera dove gli è stata applicata la medicazione. Gli è stato applicato un supporto mobile per evitare movimenti bruschi della spalla ed è tornato al lavoro nel proprio ufficio. I medici prevedono una guarigione in 4 settimane.

Al momento non trapelano dettagli più precisi né dalla direzione del nosocomio né dallo staff del governatore, che tuttavia ha confermato l’avvenuto infortunio.

Per Bucci non si tratta del primo episodio analogo da quando è presente sulla scena politica. Nel 2021 aveva riportato la frattura di sei costole dopo uno svenimento improvviso in casa sua ed era stato costretto a portare un collare ortopedico per diverse settimane. Al di là delle cadute, è ormai nota la sua patologia oncologica: a inizio giugno 2024 era stato operato, sempre al Galliera, per una metastasi linfonodale cutanea e lo scorso settembre ha terminato il ciclo di radioterapia. Inoltre è affetto da una forma di diabete con diverse complicanze.