Pietra Ligure. “Ringrazio Asl 2, il suo direttore generale Michele Orlando e il primario della Neurochirurgia dott.ssa Cagetti. Sono sempre contento di partecipare a questo tipo di eventi, tanto da rischiare di essere ripetitivo. Troppo spesso si parla del Santa Corona per denunciare ridimensionamenti, condizioni difficili e depotenziamenti, mentre occasioni come questa sono salutari ventate di aria fresca che servono veramente a dare nuovo impulso ad un ospedale che, come è stato ricordato, si rivolge ad almeno 500 mila persone che diventano forse qualche milione in piena estate”.

Lo ha detto il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, in occasione della all’avveniristica presentazione in 3D del nuovo esoscopio Karl Storz “Vitom Eagle”, strumento innovativo e altamente tecnologico in dotazione alla S. C. Neurochirurgia, acquistato grazie al contributo della Fondazione De Mari CR di Savona.

Il primo cittadino pietrese ha preso parte all’iniziativa assieme al consigliere delegato alla sanità Giovanni Liscio: “Un ospedale che è sempre stato un’eccellenza e che deve continuare ad esserlo, un ospedale che è sede di DEA di II° livello e Trauma Center. Per tutti questa istituzione non è solo un semplice ospedale ma qualcosa di più, è una sicurezza che ha sempre dato risposte importanti ed è per questo che, ripetendomi, dico che è fondamentale che ci siano stimoli nuovi e, anche, notizie positive come quella che ci ha appena dato il direttore generale e il direttore sanitario in merito al nuovo Santa Corona”.

“Il progetto sarà realizzato senza dismettere niente del vecchio fino a che le nuove strutture non saranno funzionanti e che sarà un ospedale che darà nuova qualità alla sanità di questa provincia e della Liguria, continuando ad essere una grande struttura ospedaliera, punto di riferimento per tutti”.

“Grazie al presidente Luciano Pasquale e alla Fondazione De Mari sempre presente nel rispondere alle necessità del Santa Corona. Quello di oggi è un segnale buono, un segnale che si va avanti” conclude il sindaco De Vincenzi.